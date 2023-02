HP rate ses estimations de revenus pour le premier trimestre, la reprise du marché des PC se faisant attendre.

La hausse des coûts, la tiédeur des dépenses de consommation et les craintes de récession ont frappé plusieurs secteurs sur les principaux marchés, y compris les États-Unis, les ordinateurs et les périphériques étant l'une des catégories les plus touchées par la vente au détail.

On observe désormais un ralentissement des commandes des entreprises, a déclaré le directeur général Enrique Lores dans une interview à Reuters.

"Les entreprises deviennent maintenant beaucoup plus prudentes dans la façon dont elles gèrent leurs budgets", a-t-il dit, ajoutant : "Nous continuons à voir la demande des consommateurs être affectée par la macro."

HP a déclaré que son chiffre d'affaires a chuté de près de 19 % à 13,8 milliards de dollars au premier trimestre clos le 31 janvier, manquant l'estimation moyenne des analystes qui était de 14,12 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Toutefois, la société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le deuxième trimestre compris entre 73 et 83 cents, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 76 cents.

La société a également déclaré que 900 employés aux États-Unis prenaient une retraite volontaire dans le cadre de son plan précédemment annoncé de suppression de 4 000 à 6 000 emplois. Le coût des départs volontaires à la retraite sera enregistré au cours du deuxième trimestre fiscal, a précisé HP.