HP : va supprimer jusqu'à 6000 emplois

A l’occasion de la publication de ses comptes du quatrième trimestre, HP Inc a annoncé son intention de supprimer entre 4 000 et 6000 postes d’ici la fin de l’exercice fiscal 2025. La firme informatique compte ainsi économiser au moins 1,4 milliard de dollars en rythme annuel. Cette restructuration lui coûtera environ 1 milliard de dollars en charges de restructuration, dont 0,6 milliard sur l’exercice 2023, en cours, et le solde sur les deux suivants. HP Inc est confronté à la faiblesse du marché du PC.



Au quatrième trimestre, clos fin octobre, HP Inc a enregistré une perte nette de 2 millions de dollars contre un profit de 3,1 milliards de dollars, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le groupe a dégagé un bénéfice de 85 cents par action, dépassant de 1 cent le consensus. Son chiffre d'affaires a chuté de 11,2% à 14,8 milliards de dollars contre la prévision de marché de 14,69 milliards de dollars.



Dans le détail, les PC ont vu leurs revenus reculer de 13% (-9% à change constants) à 10,3 milliards de dollars. Les revenus tirés des PC grand public ont en particulier chuté de 25%.



L'activité d'imprimantes de HP Inc. a, elle, enregistré des ventes en repli de 7% (-6% à change constants) à 4,5 milliards



Pour l'exercice 2023, le fabricant de PC et d'imprimantes cible un bénéfice par action ajusté compris entre 3,20 et 3,60 dollars par action. Wall Street vise 3,61 dollars par action.