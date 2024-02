HP Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'ordinateurs et d'équipements d'impression. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - ordinateurs et systèmes d'exploitation (67%) : PC portables, PC de bureau, tablettes, stations de travail, etc. Le groupe propose également des périphériques informatiques (notamment écrans, souris, casques et haut-parleurs) ; - équipements d'impression (30%) : imprimantes, serveurs d'impression, scanners, presses numériques, télécopieurs, etc. 65,6% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Matériel informatique