L'étude de HP révèle que les attentes du travail ont radicalement changé au cours des 2 à 3 dernières années

Faits saillants de cette actualité



Seulement 27 % des travailleurs du savoir affirment avoir une relation saine avec le travail, l'Inde affichant la relation la plus saine alors que le Japon affiche la moins saine

83 % des travailleurs du savoir sont aujourd'hui prêts à gagner moins pour être plus heureux au travail

Les dirigeants reconnaissent que l'intelligence émotionnelle est essentielle, tandis que les employés affirment qu'ils ne la voient pas assez

L'étude mondiale de HP a identifié six facteurs primaires d'une relation saine avec le travail – ainsi que des recommandations à prendre en considération pour les chefs d'entreprise et les employés

PALO ALTO, Californie (États-Unis), 21 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HP Inc. (NYSE : HPQ) a dévoilé aujourd'hui les conclusions significatives de son premier HP Work Relationship Index, une étude exhaustive qui explore les relations des employés avec le travail à travers le monde*. Cette étude, qui a interrogé plus de 15 600 répondants de divers secteurs dans 12 pays, révèle que la relation du monde avec le travail se trouve à un point de rupture – et que ses effets sont omniprésents.

« Il existe une immense opportunité de renforcer les relations du monde avec le travail de manières qui soient bonnes tant pour les employés que pour les entreprises », a déclaré Enrique Lores, président-directeur général de HP Inc. « En tant que leaders, nous devons toujours rejeter le faux choix entre productivité et bien-être. Les entreprises les plus prospères reposent sur des cultures qui permettent à leur employés d'exceller dans leur carrière tout en s'épanouissant en dehors du travail. »

L'étude a analysé plus de 50 aspects des relations des employés avec le travail, notamment le rôle du travail dans leur vie, leurs compétences, capacités, outils et espaces de travail, ainsi que leurs attentes vis-à-vis de leurs dirigeants. L'étude a également examiné l'impact du travail sur le bien-être, la productivité, l'engagement et la culture des employés. Découlant de cela, HP a développé son Work Relationship Index, qui constitue une mesure de la relation du monde avec le travail à suivre au fil du temps. D'après l'indice, seulement 27 % des travailleurs du savoir ont actuellement une relation saine avec le travail. Davantage de détails sur l'indice sont disponibles ici.

Les relations malsaines avec le travail ont un impact sur le bien-être mental, émotionnel et physique des employés

Dans cette première étude en son genre, HP s'est entretenue avec des chefs d'entreprise, des décisionnaires du secteur informatique et des travailleurs du savoir afin d'avoir un aperçu des facteurs qui stimulent des expériences de travail significatives, productives et ciblées. Les découvertes mettent en lumière les impacts négatifs qu'une relation malsaine avec le travail a sur la vie des employés et les activités commerciales des employeurs.

Lorsque les employés ne sont pas satisfaits de leur relation avec le travail, cela laisse une empreinte sur l'entreprise :

Moral et engagement : les travailleurs du savoir signalent moins de productivité (34 %), plus de désengagement au travail (39 %) et un plus grand sentiment de déconnexion (38 %).

les travailleurs du savoir signalent moins de productivité (34 %), plus de désengagement au travail (39 %) et un plus grand sentiment de déconnexion (38 %). Rétention : même lorsque les employés éprouvent un sentiment neutre à propos de leur relation avec le travail, plus de 71 % envisagent de quitter leur entreprise. Lorsqu'ils ne sont pas satisfaits du tout, ce pourcentage augmente à 91 %.

Les relations malsaines avec le travail peuvent avoir un impact sur le bien-être des employés :

Mental : plus de la moitié (55 %) de ces employés connaissent des difficultés en termes d'amour-propre et de bien-être mental, signalant une faible estime de soi et le sentiment d'être un échec.

plus de la moitié (55 %) de ces employés connaissent des difficultés en termes d'amour-propre et de bien-être mental, signalant une faible estime de soi et le sentiment d'être un échec. Émotionnel : ces problèmes affectent naturellement d'autres aspects de leur vie, 45 % indiquant que leurs relations personnelles avec leurs amis et les membres de leur famille en subissent les conséquences, et plus de la moitié (59 %) sont trop épuisés pour s'adonner à leurs passions personnelles.

ces problèmes affectent naturellement d'autres aspects de leur vie, 45 % indiquant que leurs relations personnelles avec leurs amis et les membres de leur famille en subissent les conséquences, et plus de la moitié (59 %) sont trop épuisés pour s'adonner à leurs passions personnelles. Physique : le bien-être mental et émotionnel peut rendre le maintien du bien-être physique plus difficile. 62 % des employés affirment avoir des difficultés à maintenir une alimentation saine, à faire de l'exercice et à dormir suffisamment.



Identifier les moteurs à l'origine d'une relation saine avec le travail

Les attentes du travail des employés ont radicalement changé, en particulier au cours des deux à trois dernières années, selon près de 60 % des répondants. 57 % des personnes interrogées ont indiqué que leurs attentes concernant la manière dont elles sont traitées au travail et sur le lieu de travail ont également augmenté.

L'étude a examiné plus de 50 facteurs contribuant à une relation saine avec le travail, identifiant six moteurs fondamentaux qui représentent des domaines de focalisation critiques – et des impératifs essentiels – pour les chefs d'entreprises, et composent l'indice qui sera suivi au fil du temps.

1. Épanouissement : les employés aspirent à un but, une émancipation et une connexion authentique vis-à-vis de leur travail, mais seulement 29 % des travailleurs du savoir font actuellement l'expérience de ces aspects de manière systématique. Afin de s'adapter aux attentes des effectifs en pleine évolution, les entreprises doivent prioriser l'épanouissement des employés par l'intermédiaire d'une expression et d'une capacité d'action accrues.

2. Leadership : les nouvelles façons de travailler exigent de nouveaux styles de leadership, d'après 68 % des chefs d'entreprise ; pourtant, seulement 1 employé sur 5 a l'impression que le style de leadership de ses dirigeants a évolué en conséquence. Faire preuve d'intelligence émotionnelle et d'un leadership transparent et empathique est crucial pour le lieu de travail d'aujourd'hui.

3. Centricité sur les personnes : seulement 25 % des travailleurs du savoir reçoivent systématiquement le respect et la valeur qu'ils estiment mériter, et encore moins font l'expérience de la flexibilité, de l'autonomie et de l'équilibre travail-vie privée qu'ils recherchent. Afin de remédier à cela, les dirigeants doivent s'efforcer de manière visible de prioriser les personnes et de placer leurs équipes au centre de leurs décisions.

4. Compétences : tandis que 70 % des travailleurs du savoir attachent de l'importance à de solides compétences transverses et techniques, seulement 31 % se sentent systématiquement confiants en ce qui concerne ces deux types de compétences. Les entreprises cherchant à appliquer des pratiques optimales ont l'opportunité de prendre un virage décisif en matière de développement des compétences et d'engagement des employés en investissant dans des formations et soutiens holistiques.

5. Outils : les travailleurs d'aujourd'hui souhaitent avoir leur mot à dire en ce qui concerne les technologies et les outils que leurs employeurs fournissent – et veulent que ces technologies soient inclusives. Cependant, la confiance concernant le fait que les entreprises mettront en œuvre les outils adéquats pour soutenir le travail hybride est faible, s'élevant à seulement 25 %. Ne constituant plus simplement une commodité, le portefeuille technologique émerge comme un important moteur d'engagement, de connexion et d'habilitation des employés.

6. Espace de travail : les travailleurs du savoir veulent une expérience harmonieuse lorsqu'ils se déplacent entre différents lieux de travail – et avoir le choix d'où ils travaillent chaque jour. Les espaces de travail hybrides efficaces, les transitions aisées, la flexibilité et l'autonomie joueront un rôle central pour démontrer la confiance accordée aux employés et promouvoir une expérience de travail positive.

La confiance et la connexion émotionnelle sont désormais essentielles pour attirer et conserver les travailleurs

Le Work Relationship Index montre qu'il s'agit d'un moment crucial pour redéfinir les relations du monde avec le travail. Une confiance et une connexion émotionnelle accrues sur le lieu de travail étaient des thèmes forts et récurrents à travers les six moteurs fondamentaux.

Près de 3 chefs d'entreprise sur 4 reconnaissent que le leadership émotionnellement intelligent est le seul moyen d'être efficace à l'avenir pour un leader. Remarquablement, l'étude a découvert que l'intelligence émotionnelle, ainsi qu'une confiance et une capacité d'action accrues, occupent une place très importante parmi les employés : 83 % affirment être prêts à gagner moins d'argent pour trouver un employeur qui valorise ces facteurs.

Forte culture du lieu de travail : les travailleurs du savoir seraient prêts à voir leur salaire baisser de 11 % pour travailler dans une entreprise qui attache de l'importance au leadership empathique et émotionnellement intelligent, ainsi qu'à un engagement et à un épanouissement des employés supérieurs à la moyenne.

les travailleurs du savoir seraient prêts à voir leur salaire baisser de pour travailler dans une entreprise qui attache de l'importance au leadership empathique et émotionnellement intelligent, ainsi qu'à un engagement et à un épanouissement des employés supérieurs à la moyenne. Flexibilité : les répondants du même groupe seraient prêts à voir leur salaire baisser de 13 % pour faire partie d'une entreprise qui les laisse travailler où ou quand ils le veulent.

Pour en savoir plus sur le Work Relationship Index, rendez-vous sur le site Internet du WRI et pour accéder au rapport complet, vous pouvez consulter la Salle de presse HP.

*Méthodologie

HP a commandé une enquête en ligne gérée par Edelman Data & Intelligence (DxI) qui a été menée entre le 9 juin et le 10 juillet 2023, dans 12 pays : États-Unis, France, Inde, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Australie, Japon, Mexique, Brésil, Canada et Indonésie. HP a interrogé 15 624 répondants au total – 12 012 travailleurs du savoir (~1 000 dans chaque pays), 2 408 décisionnaires dans le secteur informatique (~200 dans chaque pays) et 1 204 chefs d'entreprises (~100 dans chaque pays).

À propos de HP

HP Inc. (NYSE : HPQ) est un leader technologique mondial et un créateur de solutions qui permettent aux gens de donner vie à leurs idées et de se connecter aux choses qui comptent le plus. Opérant dans plus de 170 pays, HP propose une vaste gamme d'appareils, de services et d'abonnements innovants et durables pour l'informatique personnelle, l'impression, l'impression 3D, le travail hybride, les jeux et bien plus encore. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : http://www.hp.com.



Relations avec les médias chez HP Inc.,



MediaRelations@hp.com



hp.com/go/newsroom





Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f5e92fff-dea3-4d03-86da-fe3ae2387021