HRnetGroup Limited : CGS-CIMB révise son opinion et passe à neutre

HRnetGroup Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société opère à travers deux segments : le recrutement flexible et le recrutement professionnel. Les secteurs géographiques de l'entreprise sont Singapour, l'Asie du Nord et le reste de l'Asie. Le segment de l'Asie du Nord comprend la République populaire de Chine, Taiwan, Hong Kong, le Japon et la Corée du Sud. Le segment du reste de l'Asie comprend la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie. La société compte environ 12 marques, plus de 30 unités commerciales réparties dans 13 villes asiatiques et environ 900 consultants. Ses marques comprennent HRnetOne, RecruitFirst, YesPay !, Recruit Express, PeopleFirst, HRnetRimbun, PeopleSearch, RecruitLegal, REForce SearchAsia et Recruit Express Services.