HSBC Bank Oman S.A.O.G. nomme Aimen Ahmed Al Hosni au poste de directeur indépendant intérimaire

HSBC Bank Oman S.A.O.G. a nommé Aimen Ahmed Al Hosni en tant qu'administrateur indépendant intérimaire au sein du conseil d'administration de HBON jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Aimen Al Hosni a été membre du conseil d'administration de HBON de 2012 à mars 2021. Il est titulaire d'une maîtrise en administration publique et d'une licence en sciences politiques.

Aimen occupe un certain nombre de fonctions et de nominations, mais il est notamment le PDG d'Oman Airports, siège en tant que directeur non-exécutif indépendant d'Omantel et est président d'Oman National Engineering and Investment Company. Le conseil d'administration de HBON a nommé Aimen Al Hosni vice-président du conseil d'administration le 23 février 2023.