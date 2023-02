HSBC Bank Oman S.A.O.G. nomme Saleh Mohamed Al Zakwani au poste de directeur indépendant intérimaire

HSBC Bank Oman S.A.O.G. a nommé Saleh Mohamed Al Zakwani en tant que directeur indépendant intérimaire au sein du conseil d'administration de HBON jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Saleh Al Zakwani est le président et le fondateur de la société Apex Press and Publishing établie en 1980. Il a commencé sa carrière en tant que représentant à Oman d'une maison d'édition britannique.

Il a siégé au conseil d'administration de plusieurs sociétés, notamment en tant que président de l'Alliance Housing Bank et directeur de Gulf Hotels Co SAOG (sous laquelle opère le Crowne Plaza Muscat). En 2015, il a été nommé membre du Conseil d'État d'Oman et est un membre fondateur de l'Association de l'amitié britannique d'Oman, qu'il préside depuis mai 2022.