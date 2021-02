Correctif : HSBC discute avec plusieurs repreneurs pour ses activités de banque de détail en France

Une erreur s'est glissée dans notre dépêche précédente à propos d'HSBC Group. La banque discute en effet avec plusieurs repreneurs et non un seul. Le texte corrigé suit. Lors de l'annonce de ses résultats annuels, HSBC Group a indiqué qu'elle était proche de la fin de l'examen stratégique de ses activités de banque de détail en France et était en négociation avec plusieurs potentiels en vue d'une vente.



L'établissement britannique a précisé que dans le cas d'une vente et compte tenu des performances sous-jacentes de l'activité de détail en France, il enregistrerait une perte lors de la cession.