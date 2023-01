FTSE 100 vu plat ; Just Eat et Sainsbury's partenaires

(Alliance News) - Avec les marchés financiers américains fermés pour un jour férié lundi et après des données meilleures que prévu pour l'économie britannique vendredi, les actions à Londres devaient commencer la semaine en légère hausse.

Le produit intérieur brut britannique a augmenté de 0,1 % en novembre en glissement mensuel, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance non révisée de 0,5 % enregistrée en octobre. L'économie a défié les attentes qui prévoyaient une contraction de 0,2 % en novembre, selon le consensus cité par FXStreet.

Le PIB a été aidé par le début de la Coupe du monde de football, qui a stimulé les secteurs liés à la consommation, a expliqué l'Office for National Statistics.

Dans de nouveaux signes de stabilité émergente pour l'économie britannique, le prix moyen demandé pour une maison au Royaume-Uni a augmenté en janvier, selon les données de Rightmove lundi.

Le prix moyen d'une propriété mise en vente sur le marché est passé à 362 438 GBP en janvier, soit une hausse de 0,9 % par rapport à 359 137 GBP en décembre. Rightmove a déclaré qu'il s'agissait de la plus forte augmentation à cette période de l'année depuis 2020.

"Après les derniers mois incertains du marché en 2022, cette saisonnalité familière est un signe provisoire de stabilité... Il est encore tôt, mais c'est un début d'année plus encourageant que ce que beaucoup avaient prévu", a déclaré Rightmove.

Dans l'actualité des entreprises britanniques, ITM Power a émis un avertissement sur ses résultats annuels, tandis qu'AstraZeneca a finalisé son acquisition de la société de biotechnologie de stade clinique Neogene Therapeutics.

Voici ce que vous devez savoir avant l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : appelé plat à 7 844,00

Hang Seng : baisse de 0,2 % à 21 706,14

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,1% à 25 822,32

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,8% à 7 388,20

DJIA : clôture en hausse de 112,64 points, ou 0,3%, à 34 302,61

S&P 500 : clôture en hausse de 15,92 points, ou 0,4%, à 3 999,09

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 78,05 points, ou 0,7%, à 4 000,70

EUR : plus haut à USD1.0835 (USD1.0820)

GBP : plus haut à USD1.2230 (USD1.2209)

USD : plus haut à JPY128.10 (JPY127.85)

Or : hausse à 1 916,75 USD l'once (1 911,40 USD)

(Brent) : en baisse à 84,63 USD le baril (84,80 USD)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi restent à venir :

Jour férié américain Martin Luther King Day. Marchés financiers fermés.

Le ministre britannique des affaires étrangères va reprendre ses discussions avec son homologue de la Commission européenne alors que les spéculations s'intensifient sur le fait que Londres et Bruxelles pourraient être proches d'une percée sur le protocole d'Irlande du Nord. James Cleverly s'entretiendra lundi avec Maros Sefcovic, le vice-président de la Commission, au sujet d'une proposition visant à aplanir les problèmes liés aux accords commerciaux post-Brexit concernant l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. L'attente politique concernant la perspective d'un accord s'est accrue, avec des suggestions que les relations transmanche se sont améliorées depuis que Rishi Sunak est devenu premier ministre. L'annonce, la semaine dernière, de la conclusion d'un accord sur le partage de données en temps réel sur les marchandises voyageant de la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord a été considérée comme un pas vers une résolution globale.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Investec réduit HSBC à 'hold'.

Jefferies abaisse abrdn à 'hold' ('buy') - objectif de cours 215 (210) pence

Bofa abaisse Burberry à 'underperform' ('neutre') - objectif de cours de 2 000 pence.

ENTREPRISES - FTSE 100

La société pharmaceutique AstraZeneca a finalisé l'acquisition de Neogene Therapeutics, une société de biotechnologie au stade clinique, axée sur la découverte, le développement et la fabrication de thérapies à base de récepteurs de cellules T. Neogene Therapeutics fonctionnera désormais comme une filiale à part entière d'Astra, avec des opérations à Amsterdam et à Santa Monica, en Californie. AstraZeneca a acheté Neogene Therapeutics pour un paiement initial de 200 millions USD. Elle versera une contrepartie supplémentaire pouvant aller jusqu'à 120 millions USD si des étapes importantes sont atteintes.

L'application de livraison de nourriture Just Eat a annoncé un partenariat avec la chaîne de supermarchés J Sainsbury pour la livraison de produits d'épicerie au Royaume-Uni. Le partenariat sera lancé dans plus de 175 magasins Sainsbury's d'ici la fin février. Grâce à ce contact, les clients de Just Eat auront accès à des milliers de produits, y compris les produits de la marque propre de Sainsbury, pour la livraison, indique l'entreprise.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le gestionnaire d'actifs Ashmore a déclaré qu'au cours du dernier trimestre de 2022, ses actifs sous gestion ont augmenté de 1,2 milliard USD pour atteindre un montant estimé à 57,2 milliards USD. Au 30 septembre, Ashmore avait 56,0 milliards USD d'actifs sous gestion. Ashmore a déclaré que cette augmentation était due à une performance d'investissement positive de 3,8 milliards USD, compensée par des sorties nettes de 2,6 milliards USD. "Reflétant une légère atténuation des préoccupations macroéconomiques mondiales, les marchés émergents ont dégagé de solides rendements au cours du trimestre, les principaux indices de référence des titres à revenu fixe et des actions ayant augmenté de 5 à 10 %. Les processus d'investissement actifs d'Ashmore ont permis d'obtenir une surperformance au cours de la période à travers un large éventail de stratégies à revenu fixe et en actions, reflétant le profil typique de la création d'alpha lorsque les marchés commencent à se redresser à partir de niveaux survendus ", a expliqué Ashmore.

Assura, investisseur immobilier dans le secteur des soins primaires, a déclaré qu'il disposait d'un portefeuille de 607 propriétés avec un loyer annualisé de 141,6 millions de GBP à la fin de 2022. Il est actuellement sur le site de 11 développements dont le coût total s'élève à 121 millions GBP. Toutefois, Assura a noté que son rendement initial net au 31 décembre était de 4,86 %. Elle a expliqué que cela représentait une réduction de 7 % de la valeur de son portefeuille qui, à la fin de 2022, s'élevait à 2,7 milliards de GBP.

QinetiQ a annoncé avoir remporté un contrat de 80 millions GBP avec le ministère britannique de la Défense. Le contrat fournira des solutions spécialisées en matière de données de mission et de compétences de guerre électronique, ainsi qu'une formation et un soutien informatique, a expliqué la société. QinetiQ travaillera avec le ministère britannique de la Défense pendant une période de 10 ans. Le directeur général James Willis a déclaré : "Ce contrat démontre comment le MoD travaille en étroite collaboration avec l'industrie pour développer les compétences du futur et introduire des approches innovantes pour améliorer la capacité de mission." QinetiQ est une société d'ingénierie opérant principalement sur les marchés de la défense et de la sécurité.

AUTRES ENTREPRISES

ITM Power a déclaré qu'il est devenu évident que le résultat de l'exercice se terminant le 30 avril sera "matériellement différent" des prévisions actuelles, avec des revenus inférieurs et une perte plus élevée du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements. Le fabricant de systèmes d'électrolyseurs générateurs d'hydrogène a déclaré que cette conclusion faisait suite à un examen de ses opérations après la nomination de Dennis Schulz au poste de directeur général. Les principaux facteurs qui ont nui à son résultat pour l'ensemble de l'année sont les pertes sur les contrats des clients, les engagements hérités des générations précédentes de produits entraînant des coûts d'assistance sur site, les provisions pour garantie et les réductions de valeur des stocks provenant des itérations des conceptions de produits pendant la fabrication. ITM Power a présenté un plan de priorités sur 12 mois, qui sera présenté dans son intégralité le 31 janvier, et qui vise à faire d'ITM Power une société "plus ciblée". Il couvre trois domaines principaux : son portefeuille de produits de base, ses plans pour les tests et l'automatisation futurs et son approche de l'allocation des capitaux et des coûts.

NewMed Energy a déclaré qu'elle continue à promouvoir son projet de fusion avec Capricorn Energy aux conditions existantes, affirmant qu'il s'agit de l'option la plus convaincante pour toutes les parties prenantes. Cependant, NewMed a également déclaré qu'elle continuait à envisager des options stratégiques alternatives à la fusion avec Capricorn, qui fait face à l'opposition de l'actionnaire Palliser Capital Master Fund.

