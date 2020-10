Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+6,66% à 3,76 euros)Le titre de la banque britannique coté à Paris bondit dans le sillage de sa cotation londonienne (+6,96% à 341,58 pence). Le groupe a dévoilé des résultats trimestriels dégradés mais fait annoncé vouloir réduire sa taille et ses coûts et changer de modèle pour limiter ses revenus liés au taux d'intérêt et développer les activités rémunérées par des commissions.