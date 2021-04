HSBC Holdings plc : HSBC envoie 1 200 salariés britanniques travailler à domicile définitivement

Environ 70 % des 1 800 employés des centres d'appels de la banque, basés en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse, se sont portés volontaires pour ne jamais retourner au bureau, a indiqué le syndicat Unite.

De nombreuses entreprises ont rapidement adopté le travail hybride et réduit l'espace de bureau, mais la décision de HSBC de baser une partie de son personnel en permanence à domicile va plus loin que la plupart de ses rivaux qui optent pour une approche mixte. De tels changements pourraient entraîner des problèmes de bien-être à long terme s'ils ne sont pas gérés correctement, a déclaré Unite.

Un porte-parole de HSBC UK a expliqué "Nous sommes en discussion avec les collègues des centres de contact qui servent les clients de détail de HSBC UK sur les façons dont nous pouvons offrir une flexibilité sur le lieu de travail tout en assurant que la façon dont nous travaillons répond aux besoins de nos clients. Ces discussions se poursuivent."

Unite a déclaré que HSBC a offert au personnel un complément de 300 livres (414,75 dollars) par an pour le travail à domicile afin de couvrir les dépenses supplémentaires telles que les factures de chauffage et d'électricité plus élevées.

Dominic Hook, le responsable national du syndicat, a déclaré que les changements de contrat pour les 70% qui optent pour cette offre étaient en cours de finalisation avec les équipes, et que ceux qui l'acceptent sont censés venir dans les bureaux de HSBC pour se former.

5% seulement favorables à un retour au bureau en permanence

Un quart du personnel a décliné l'offre car il souhaitait travailler au bureau au moins une partie du temps, tandis que 5% préféraient retourner au bureau de façon permanente.

HSBC et d'autres banques britanniques ont commencé à réduire l'espace de bureau en partie parce que le personnel travaille à domicile.

Depuis la pandémie, HSBC avait déjà fermé un centre d'appels à Swansea, dans le sud du Pays de Galles. Ses deux principaux centres d'appels restants se trouvent à Leeds, dans le nord de l'Angleterre, et à Hamilton, en Écosse

M. Hook a déclaré que le syndicat était largement favorable à ce changement puisqu'il était volontaire, mais a mis en garde les autres banques contre le fait de forcer le personnel à rester à la maison s'il ne le souhaite pas et de veiller à ce que le personnel ne se sente pas isolé et bénéficie d'un soutien adéquat.

"HSBC est à l'avant-garde dans ce domaine", a déclaré Hook. "Si c'est vraiment volontaire et que les droits des personnes sont protégés, alors c'est bien, mais les gens doivent y aller avec les yeux grands ouverts".

"Au bout d'un an, cela peut ne pas sembler si grave, mais au bout de cinq ans, cela peut être différent."