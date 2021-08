HSBC : JPMorgan adopte une recommandation positive

JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer sur HSBC. Le bureau d'études observe que HSBC a corrigé de 10 % au cours des trois derniers mois, sous-performant l'indice Hong Seng de 3 points, probablement en raison des craintes d'une rechute du Covid au Royaume-Uni et de l'affaiblissement du rendement des obligations américaines à long terme.



Néanmoins, les fondamentaux sont restés stables et l'analyste pense que l'amélioration générale de la situation macroéconomique et du marché du travail à Hong Kong favorise la reprise des revenus et la normalisation du coût du crédit.