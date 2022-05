HSBC: L'actionnaire principal Ping An appelle à une scission, le titre grimpe

SINGAPOUR/HONG KONG (Reuters) - Le titre HSBC Holdings était en hausse mardi après que son principal actionnaire, le géant chinois de l'assurance Ping An, a demandé une scission de la banque basée à Londres afin d'améliorer sa rentabilité.

Ping An a demandé à HSBC d'examiner les options possibles, y compris la séparation des activités asiatiques, où elle réalise les deux tiers de ses bénéfices avant impôts, ou de prendre d'autres mesures pour améliorer sa valorisation, ont déclaré vendredi des sources au fait du dossier.

Le titre HSBC gagnait 1,85% à Hong Kong, contribuant à faire remonter l'indice Hang Seng, en baisse en début de séance.

"Le fait que l'Asie représente la majorité des revenus de HSBC suggère qu'une scission pourrait être logique, mais il faut tenir compte du fait qu'une partie importante de ces revenus est le résultat de l'empreinte mondiale de HSBC qui relie l'Est et l'Ouest", a déclaré Justin Tang, responsable de l'Asie chez la société de conseil en investissement United First Partners.

HSBC, la plus grande banque d'Europe, n'a pas commenté la demande de Ping An mais a défendu sa stratégie globale dans une déclaration, disant qu'elle pensait avoir la bonne stratégie et qu'elle se concentrait sur son exécution.

Le directeur général Noel Quinn, qui dirige la banque depuis deux ans, investit des milliards de dollars en Asie pour stimuler la croissance, en mettant l'accent sur la gestion de patrimoine, et a également déplacé des cadres internationaux dans cette région.

Ping An, le plus grand assureur chinois, a déclaré samedi qu'il soutenait toutes les propositions de réforme des investisseurs qui pourraient contribuer à la croissance de la valeur à long terme de HSBC.

Ping An détenait une participation de 8,23% dans le géant bancaire au 11 février, selon les données de Refinitiv.

Le mois dernier, HSBC a annoncé l'abandon de ses projets de rachat d'actions cette année, la hausse de l'inflation et des perspectives économiques dégradées compromettant ses perspectives.

(Reportage Anshuman Daga; avec Donny Kwok à Hong Kong, version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

par Anshuman Daga et Selena Li