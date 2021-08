HSBC : La valeur du jour en Europe - HSBC dépasse les attentes grâce à des reprises de provisions inattendues

HSBC a présenté des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre à la faveur de reprises de provisions inattendues et a avancé d'un an, à 2021, l'atteinte de sa fourchette d'objectifs de taux de distribution. A la Bourse de Londres, l'action HSBC gagne seulement 0,74% à 400,5 pence car d'autres lignes du compte de résultats, dont les coûts, ont déçu. Au deuxième trimestre, le bénéfice imposable du groupe est passé en un an de 1,089 milliard de dollars à 5,06 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros).



En données ajustées, cet indicateur servant de référence aux analystes, a été multiplié par plus de 2 à 5,56 milliards de dollars, ressortant au-dessus du consensus s'élevant à 4,7 milliards de dollars.



La banque sino-britannique a fait en particulier état de reprises de provisions pour 284 millions de dollars alors que le marché anticipait 552 millions de nouvelles provisions. L'année dernière, les banques occidentales ont enregistré de très lourdes provisions afin de faire face au risque de non-remboursement de crédits en raison de la pandémie. Le scénario pessimiste pris en compte ne s'est finalement pas concrétisé et elles peuvent désormais reprendre une partie de leurs provisions.



L'institution de Canary Wharf à Londres conserve 2,4 milliards de dollars qu'elle avait mis de côté l'année dernière pour se protéger contre d'éventuelles créances douteuses.



Les revenus d'HSBC ont, pour leur part, chuté de 10% à 12,524 milliards de dollars, dont 5,939 milliards de dollars, en repli de 11% pour les revenus tirés des commissions. Le consensus s'élevait à 12,57 milliards de dollars.



"Nous prévoyons maintenant de nous situer dans notre fourchette d'objectifs de ratio de distribution de 40 % à 55 % du bénéfice déclaré par action ordinaire en 2021", a indiqué la banque, qui versera un acompte sur dividende de 7 cents par action. Cet objectif était prévu pour 2022, mais HSBC peut compter sur une situation financière très solide. Elle affichait fin juin un ratio de fonds propres durs de 15,6%, en repli de 0,3 point.