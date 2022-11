HSBC : Nomination chez HSBC

Nicolas Dupas vient de rejoindre HSBC Continental Europe en tant que Directeur au sein du coverage secteur public pour la banque de financement et d’investissement, où son expertise de près de vingt ans au sein du secteur public français sera un atout clé.



Son périmètre d'activité recouvre les clients du secteur public basés en France ainsi qu'en Belgique et au Luxembourg.



Il reporte à ce poste à Valérie Vitter Mouradian, Directrice du secteur public au sein de la Banque de Financement et d'Investissement de HSBC Continental Europe.