HSBC : Nuno Matos, nouveau directeur général WPB

HSBC annonce la nomination de Nuno Matos en tant que directeur général de Wealth and Personal Banking (WPB) - les services bancaires personnels et de fortune - sous réserve de l'approbation réglementaire, et son entrée au sein du comité exécutif du groupe.



Il succédera ainsi à Charlie Nunn qui a été nommé directeur général de Lloyds Banking Group plc.

Nuno Matos était jusqu'à maintenant directeur général de HSBC Bank plc et directeur général de HSBC Europe.



Nuno Matos a rejoint HSBC en 2015 après avoir travaillé à la Banque centrale du Portugal et à Banco Santander. Il possède 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers dans les banques et les marchés de détail, commerciaux, d'entreprise et mondiaux.



En attendant la confirmation de la nomination, Kevin Martin, directeur des opérations de WPB, deviendra directeur général par intérim de WPB, avec effet immédiat.



