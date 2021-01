HSBC : Vivendi prend une participation de 7,6% dans l'espagnol Prisa

PARIS (Reuters) - Vivendi a annoncé vendredi avoir pris une participation de 7,6% dans le groupe espagnol de médias Prisa, propriétaire notamment du quotidien El Pais, un investissement qui entre dans le cadre de sa stratégie de développement en tant que groupe mondial de contenus, de médias et de communication.

L'opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, doit aussi permettre à Vivendi d'élargir son accès aux marchés en langue espagnole en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis.

Vivendi estime que sa stratégie est "très largement en phase" avec la feuille de route que s'est fixée Prisa, notamment dans le développement de contenus d'information et de divertissement et dans la numérisation des produits et marques.

"L'investissement de Vivendi soutient Prisa dans ses futurs développements", a déclaré le groupe français dans un communiqué.

Cette prise de participation de Vivendi intervient alors que HSBC a annoncé parallèlement la cession de sa participation de 7,89% dans Prisa, pour 52 millions d'euros.

Prisa est détenu par l'homme d'affaires Joseph Oughourlian, également fondateur du fonds activiste Amber Capital.

Vivendi et Amber mènent actuellement une bataille contre la direction de Lagardère, présent aussi dans les médias et dont ils sont les principaux actionnaires.

A la Bourse de Paris, Vivendi reculait vendredi après 30 minutes d'échanges de 0,67% à 26,43 euros.

(Blandine Hénault avec Inti Landauro à Madrid, édité par Jean-Michel Bélot)