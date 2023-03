HSBC achète la Silicon Valley Bank au Royaume-Uni : un début en demi-teinte

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse lundi, alors que les retombées de l'effondrement de la Silicon Valley Bank se poursuivent, avec HSBC Holdings annonçant un accord de sauvetage pour la branche britannique.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 88,25 points, soit 1,1%, à 7 660,10. Le FTSE 250 a perdu 231,43 points, soit 1,2 %, à 19 126,03 points, et l'AIM All-Share a perdu 5,29 points, soit 0,6 %, à 832,15 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 1,1 % à 766,20, le Cboe UK 250 en baisse de 1,4 % à 16 733,87, et le Cboe Small Companies en baisse de 0,3 % à 13 758,04.

Le créancier asiatique HSBC a déclaré que sa filiale britannique cantonnée, HSBC UK Bank, a acquis Silicon Valley Bank UK, pour le prix nominal de 1 livre sterling. "La transaction est réalisée immédiatement", a déclaré HSBC.

HSBC a perdu 0,2 % à la suite de cette nouvelle.

Vendredi, la société mère californienne de SVB UK a fait faillite et les autorités de régulation américaines ont saisi ses actifs. La Banque d'Angleterre a ensuite ordonné la mise en faillite de sa filiale britannique dans la nuit de dimanche à lundi.

Un certain nombre d'acheteurs envisageraient de racheter SVB UK, Sky News rapportant que JPMorgan Chase étudiait également cette possibilité.

Selon HSBC, vendredi, SVB UK avait des prêts d'environ 5,5 milliards de livres sterling et des dépôts d'environ 6,7 milliards de livres sterling. En 2022, elle a réalisé un bénéfice avant impôt de 88 millions de livres sterling. Ses fonds propres tangibles devraient s'élever à environ 1,4 milliard de livres sterling.

"Le calcul final de la plus-value résultant de l'acquisition sera communiqué en temps voulu", a déclaré HSBC.

"Cette acquisition constitue une excellente stratégie pour nos activités au Royaume-Uni. Elle renforce notre activité de banque commerciale et améliore notre capacité à servir les entreprises innovantes et à forte croissance, notamment dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie, au Royaume-Uni et à l'international", a déclaré Noel Quinn, directeur général de la banque.

"Les clients de SVB UK peuvent continuer à effectuer leurs opérations bancaires comme à l'accoutumée, en sachant que leurs dépôts sont garantis par la solidité, la sûreté et la sécurité de HSBC."

Lundi, le chancelier britannique Jeremy Hunt a déclaré sur Twitter que le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre avaient "facilité la vente privée" de SVB UK à HSBC.

"Les dépôts seront protégés, sans aide du contribuable", a confirmé M. Hunt.

Dimanche, M. Hunt a averti que l'insolvabilité de SVB UK représentait un "risque sérieux" pour les secteurs technologique et scientifique du Royaume-Uni, s'engageant à présenter "très rapidement" un plan pour résoudre la situation.

Selon la BVCA, un organisme sectoriel représentant les investisseurs en capital-risque, une enquête menée auprès de 31 sociétés de capital-risque a révélé que 34 % des entreprises de leur portefeuille - soit 336 entreprises - ont des comptes auprès de la SVB UK. Selon la BVCA, quelque 2,5 milliards de livres sterling de capitaux provenant de ces entreprises sont bloqués chez le créancier.

Ailleurs dans le FTSE 100, Phoenix Group a perdu 1,3%.

Sa perte avant impôts s'est élargie à 2,84 milliards de livres sterling en 2022, contre 430 millions de livres sterling en 2021. Cette perte plus importante est due à un revenu d'investissement net négatif de 38,1 milliards de livres sterling, contre un revenu positif de 18,0 milliards de livres sterling.

Les primes nettes sont restées stables à 5,37 milliards de livres sterling, contre 5,38 milliards de livres sterling.

En ce qui concerne l'avenir, Phoenix a noté que 2023 présente "un environnement économique difficile", mais il reste confiant que son modèle et son approche de la gestion des risques lui permettront de rester "très résistant à toute volatilité économique".

Dans le FTSE 250, Direct Line Insurance a perdu 4,9 %, poussant l'action vers le bas de l'indice des moyennes capitalisations de Londres.

La société a enregistré des primes nettes acquises de 2,97 milliards de livres sterling en 2022, stables par rapport aux 2,96 milliards de livres sterling en 2021. Les sinistres nets sont passés de 1,72 milliard de livres sterling à 2,32 milliards de livres sterling.

Cependant, Direct Line a enregistré une perte avant impôts de 45,1 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 446 millions de livres sterling. Le ratio de solvabilité de la société est tombé à 147 %, contre 176 % l'année précédente.

Elle a confirmé qu'elle ne proposerait pas de dividende pour 2022, comme elle l'avait annoncé précédemment.

Le directeur général par intérim, Jon Greenwood, a déclaré : "2022 a été une année difficile pour le groupe Direct Line. Les conditions des marchés de l'automobile et de l'habitation ont été difficiles, avec une forte inflation des sinistres et des réformes réglementaires créant des vents contraires substantiels pour l'entreprise, et nous n'avons pas relevé ces défis aussi efficacement que nous l'aurions souhaité. Des conditions météorologiques exceptionnelles et des marchés d'investissement difficiles ont également eu un impact significatif sur nos résultats".

Sur le marché AIM de Londres, Condor Gold a bondi de 14 %.

Condor Gold a déclaré avoir reçu trois manifestations d'intérêt officielles, dont deux offres non contraignantes pour la fosse à ciel ouvert de La India, au Nicaragua. La société s'attend également à recevoir d'autres propositions de la part de neuf autres entreprises.

Mark Child, directeur général, a déclaré : "Le conseil d'administration est convaincu qu'un accord contraignant a été conclu : "Le conseil d'administration est convaincu qu'un accord contraignant sera conclu. Les investisseurs seront informés en temps voulu.

La société a ajouté que, bien qu'elle soit "encouragée" par le processus de vente à ce jour, il n'y a aucune garantie qu'elle achèvera la vente de ses actifs.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris était en baisse de 1,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 1,0 %.

La livre sterling était cotée à 1,2101 USD tôt lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,2025 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0710 USD, en hausse par rapport à 1,0637 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 133,97 yens, en baisse par rapport à 134,82 yens.

En Asie, l'indice Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,1%. En Chine, l'indice Shanghai Composite a augmenté de 1,2 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 2,0 %. À Sydney, l'indice S&P/ASX 200 a clôturé en baisse de 1,5 %

New York a terminé en baisse vendredi, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 1,1 %, le S&P 500 en baisse de 1,5 % et le Nasdaq Composite en baisse de 1,8 %.

Le pétrole Brent était coté à 82,63 USD le baril à Londres lundi, en baisse par rapport à 83,02 USD vendredi. L'or était coté à 1 885,11 USD l'once, en hausse par rapport à 1 859,42 USD.

Lundi est une journée calme sur le calendrier économique. Vers 1800 GMT, Swati Dhingra, membre du Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, devrait s'exprimer.

Les États-Unis sont passés à l'heure d'été au cours du week-end, plaçant la côte Est quatre heures derrière GMT, au lieu de cinq.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.