HSBC acquiert la branche britannique de la Silicon Valley Bank en faillite

(Alliance News) - HSBC Holdings PLC a confirmé lundi avoir racheté la branche britannique de la banque américaine en faillite Silicon Valley Bank.

Le créancier asiatique a déclaré que sa filiale britannique, HSBC UK Bank PLC, a acquis Silicon Valley Bank UK Ltd, pour le prix nominal de 1 livre sterling, et que la transaction a été réalisée immédiatement.

Vendredi, la société mère californienne de SVB UK a fait faillite et les autorités de régulation américaines ont saisi ses actifs. La Banque d'Angleterre a ensuite ordonné la mise en faillite de sa filiale britannique dans la nuit de dimanche à lundi.

Un certain nombre d'acheteurs envisageraient d'acquérir SVB UK, Sky News rapportant que JPMorgan Chase & Co étudiait également cette possibilité.

Selon HSBC, vendredi, SVB UK avait des prêts d'environ 5,5 milliards de livres sterling et des dépôts d'environ 6,7 milliards de livres sterling. En 2022, elle a réalisé un bénéfice avant impôt de 88 millions de livres sterling. Ses fonds propres tangibles devraient s'élever à environ 1,4 milliard de livres sterling.

"Le calcul final de la plus-value résultant de l'acquisition sera communiqué en temps voulu", a déclaré HSBC.

La banque a confirmé que les actifs et les passifs de la société mère de SVB UK étaient exclus de la transaction.

"Cette acquisition constitue une excellente stratégie pour nos activités au Royaume-Uni. Elle renforce notre activité de banque commerciale et améliore notre capacité à servir les entreprises innovantes et à forte croissance, notamment dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie, au Royaume-Uni et à l'international", a déclaré Noel Quinn, directeur général de la banque.

"Les clients de SVB UK peuvent continuer à effectuer leurs opérations bancaires comme à l'accoutumée, en sachant que leurs dépôts sont garantis par la solidité, la sûreté et la sécurité de HSBC."

Lundi, le chancelier britannique Jeremy Hunt a déclaré sur Twitter que le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre avaient "facilité la vente privée" de SVB UK à HSBC.

"Les dépôts seront protégés, sans aide du contribuable", a confirmé M. Hunt.

"J'ai dit hier que nous nous occuperions de notre secteur technologique et nous avons travaillé d'urgence pour tenir cette promesse", a-t-il ajouté.

Dimanche, M. Hunt a averti que l'insolvabilité de SVB UK représentait un "risque sérieux" pour les secteurs technologique et scientifique du Royaume-Uni, s'engageant à présenter "très rapidement" un plan pour résoudre la situation.

Selon la BVCA, un organisme sectoriel représentant les investisseurs en capital-risque, une enquête menée auprès de 31 sociétés de capital-risque a révélé que 34 % des entreprises de leur portefeuille - soit 336 entreprises - ont des comptes auprès de la SVB UK. Quelque 2,5 milliards de livres sterling de capital de ces entreprises sont bloqués dans le créancier, selon la BVCA.

Les actions HSBC étaient en hausse de 0,1 % à 592,90 pence tôt lundi à Londres.

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.