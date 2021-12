HSBC : acquisition du gestionnaire d'actifs LTIM en Inde

HSBC a annoncé jeudi l'acquisition de L&T Investment Management Limited (LTIM), un gestionnaire d'investissements indien, pour la somme de 425 millions de dollars.



Le géant bancaire britannique explique que l'opération va lui permettre de renforcer ses activités de gestion de fortune en Asie, où il veut devenir le numéro un du marché à horizon 2025.



Avec des actifs sous gestion de l'ordre de 10,8 milliards de dollars et un portefeuille de plus de 2,4 millions de comptes actifs, LTIM est aujourd'hui le 12ème gestionnaire de fonds mutuels en Inde.



HSBC dit avoir l'intention de regrouper son périmètre avec celui de ses propres activités de gestion d'actifs en Inde, qui pesaient quelque 1,6 milliard de dollars à la fin septembre.



Le groupe précise qu'il compte financer l'acquisition avec ses propres ressources.



