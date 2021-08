HSBC: bénéfice net plus que triplé au 1er semestre

Hong Kong (awp/afp) - La banque HSBC a annoncé lundi un bénéfice net multiplié par plus de trois sur un an au premier semestre, grâce à un retour de la croissance sur ses principaux marchés, aux restructurations et à sa stratégie de recentrage sur l'Asie.

De janvier à juin, le bénéfice net part du groupe de HSBC s'est élevé à 7,27 milliards de dollars (6,6 milliards de francs suisses), contre 1,98 milliard lors de la même période de 2020, a indiqué la banque dans un communiqué.

"Ce sont de bons résultats qui reflètent le retour de la croissance sur nos principaux marchés et les progrès accomplis dans l'exécution de notre stratégie. Nous avons été rentables dans chaque région dans la première moitié de l'année", a déclaré dans ce communiqué le PDG du groupe, Noel Quinn.

Au premier semestre, le produit net bancaire de HSBC a diminué de 4,4% sur un an à 25,55 milliards de dollars.

Mais dans le même temps, l'amélioration des perspectives économiques a permis à HSBC de réduire ses provisions pour risques de crédit, ce qui a été le principal moteur de l'amélioration des profits, a expliqué M. Quinn.

HSBC a récemment lancé une vaste réorganisation pour se focaliser sur l'Asie. Le groupe a notamment signé en juin un accord pour vendre, pour un euro symbolique, ses activités de détail en France à la banque My Money Group, filiale du fonds américain Cerberus. HSBC cherche également à céder ses activités de détail aux Etats-Unis.

afp/al