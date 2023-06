HSBC conserve son portefeuille de prêts immobiliers dans le cadre des nouvelles conditions de vente de son unité française

(Alliance News) - HSBC Holdings PLC a déclaré mercredi que les conditions de la vente de son unité française, qui avaient été remises en question par la hausse des taux d'intérêt, ont été acceptées.

Le créancier asiatique conservera désormais un portefeuille de 7,0 milliards d'euros de prêts immobiliers. Ce portefeuille devait à l'origine être vendu. HSBC pourrait envisager de vendre ce portefeuille "en temps utile".

HSBC avait accepté de vendre ses activités françaises pour une somme symbolique en juin 2021. Toutefois, en avril de cette année, elle a déclaré que l'activité n'était plus destinée à la vente, car les augmentations des taux d'intérêt signifiaient que l'acheteur My Money Group devrait injecter plus de capital pour obtenir l'approbation réglementaire de l'opération. My Money fait partie de la société de capital-investissement Cerberus Capital Management LP.

My Money injectera 225 millions d'euros de capital à la clôture de la transaction, selon les nouvelles conditions convenues mercredi. HSBC investira dans la société holding de My Money, à hauteur de 407 millions d'euros, pour une participation valant 1,25 fois le montant investi.

HSBC prévoit une perte avant impôts de 2,7 milliards d'euros lors de la vente, dont environ 2,2 milliards d'euros seront comptabilisés au second semestre 2023.

HSBC et My Money souhaitent conclure l'opération le 1er janvier.

Les actions de HSBC étaient en baisse de 0,2 % à 609,50 pence chacune à Londres jeudi matin.

