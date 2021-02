HSBC : discute avec un repreneur pour ses activités de banque de détail en France

Lors de l'annonce de ses résultats annuels, HSBC a indiqué qu'elle poursuivait " l'examen stratégique " de ses activités de banque de détail en France et était " en négociation en vue d'une vente potentielle, bien qu'aucune décision n'ait encore été prise ". L'établissement britannique a précisé que dans le cas d'une vente et compte tenu des performances sous-jacentes de l'activité de détail en France, il enregistrerait une perte lors de la cession.



Selon les dernières rumeurs, les banques françaises qui s'y étaient initialement intéressées ont jeté l'éponge. En septembre, Reuters indiquait que l'activité de banque de détail de HSBC en France pourrait être rachetée par le fonds américain Cerberus associé à un autre fonds d'investissement. Le fonds souhaiterait que cette activité soit recapitalisée à hauteur de plus de 500 millions d'euros et cédée pour un euro symbolique.