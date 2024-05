Sous la direction de Noel Quinn, HSBC a fait face à une pandémie mondiale et à la pression d'investisseurs rebelles pour démanteler la banque vieille de 160 ans. Son départ surprise est l'occasion d'accélérer son pivot stratégique vers l'Asie, selon les investisseurs.

Pour remplacer M. Quinn, qui a annoncé son départ mardi, le président du conseil d'administration, Mark Tucker, devrait nommer en tête de liste une personne capable de galvaniser les 220 000 salariés de la banque pour atteindre ces objectifs dans une économie mondiale incertaine et dans un contexte de tensions croissantes entre l'Est et l'Ouest.

"Je m'attends à ce que le candidat soit quelqu'un qui possède une vaste expérience des marchés d'Asie et du Moyen-Orient, qui soit ouvert d'esprit sur la stratégie de la banque et qui puisse reconsidérer l'option de re-domicilier le siège de HSBC en Asie", a déclaré Simon Yuen, fondateur de Surich Asset Management, basé à Hong Kong.

HSBC, le plus grand prêteur européen en termes d'actifs avec un bilan de 3 000 milliards de dollars, mise de plus en plus sur ses liens historiques avec l'Asie pour augmenter ses bénéfices, alors que la concurrence freine la croissance des revenus dans d'autres régions.

Depuis la crise financière de 2008, HSBC a déjà réduit son empreinte mondiale d'environ un quart, en se retirant des marchés à faible croissance pour consacrer ses capitaux et ses ressources à l'Asie.

Néanmoins, la pression monte sur HSBC pour qu'elle réaffirme sa position avant que d'ambitieux rivaux chinois ne lui volent davantage de clients et n'érodent lentement sa position dominante à Hong Kong.

M. Quinn, 62 ans, quittera ses fonctions en avril 2025, laissant à M. Tucker le soin de chercher pour la troisième fois un PDG pour HSBC, une fonction que plusieurs commentateurs du secteur ont qualifiée de plus difficile à exercer dans le secteur bancaire.

"Un grand nombre de personnes riches et fortunées dans le monde sont basées en Asie, ce qui signifie que HSBC devrait donner la priorité à l'Asie, en particulier aux marchés chinois", a déclaré M. Yuen, qui n'a pas divulgué les participations de son entreprise.

L'Inde et Dubaï devraient être les prochaines cibles, a-t-il ajouté.

Une source au fait du dossier a déclaré à Reuters qu'il n'y avait pas de discussion en cours sur la localisation du siège mondial de HSBC et que la question n'était plus dans le collimateur du conseil d'administration depuis un certain temps.

Bien que M. Quinn ait été directeur de la banque commerciale pour l'Asie-Pacifique à Hong Kong entre 2011 et 2015, certaines sources ont déclaré qu'il ne possédait pas la vaste expérience asiatique jugée nécessaire pour réaliser le potentiel de la banque dans la région et apaiser sa base d'investisseurs de plus en plus bruyante.

Ken Lui, un actionnaire activiste basé à Hong Kong, qui a soutenu une récente campagne du principal actionnaire de HSBC, Ping An Insurance Co, visant à scinder ses activités en Asie, cherche également un dirigeant plus familier avec l'Asie.

"Le groupe devrait envisager des candidats en Asie ou à Hong Kong, qui ont une meilleure expérience des affaires dans la région... Pour nos petits actionnaires, HSBC est une société hongkongaise", a-t-il déclaré.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier si M. Lui détenait encore des actions.

HSBC a plusieurs candidats pour succéder à Quinn, ont déclaré à Reuters des analystes, des investisseurs et des sources industrielles, le directeur financier Georges Elhedery et le patron de Global Banking & Markets Greg Guyett étant considérés comme des candidats de premier plan.

Ses principaux dirigeants basés en Asie, Surendra Rosha et David Liao, sont actuellement considérés comme peu susceptibles de figurer sur la liste finale de Tucker. Les quatre seules femmes de l'équipe de direction de HSBC ne le sont pas non plus.

Historiquement, HSBC n'a jamais nommé de PDG à l'intérieur de l'entreprise, mais les analystes de Citi ont signalé mardi plusieurs candidats externes potentiels ayant l'expérience de HSBC, notamment Helen Wong, PDG de l'OBC basée à Singapour, Charlie Nunn, PDG de Lloyds Banking Group, et Simon Cooper, ancien directeur de la banque d'investissement de Standard Chartered.

Un porte-parole de Nunn s'est refusé à tout commentaire. Cooper et Wong n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire en dehors des heures de bureau en Asie.

LA TÂCHE DE TUCKER

Le nouveau PDG de HSBC devra relever plusieurs autres défis commerciaux, notamment le plafonnement des taux d'intérêt et les ambitions non réalisées dans le domaine de la gestion de patrimoine et d'actifs, où les banques du monde entier recherchent des revenus récurrents pour compenser la volatilité des revenus de la banque d'investissement.

Entre-temps, l'Asie continue à osciller entre la plus grande récompense de HSBC et sa plus grande inquiétude. En février, HSBC a annoncé une charge choquante de 3 milliards de dollars sur sa participation dans une banque chinoise, à la suite d'une augmentation du volume des prêts en difficulté dans le pays.

Même si le redressement de l'Europe commence à porter ses fruits, l'Asie reste le moteur de profit le plus prometteur pour la banque, et c'est là qu'elle espère que l'effondrement du marché immobilier s'est déjà inversé, jetant les bases d'une croissance des prêts et de la banque d'investissement.

Le remplaçant de M. Quinn devra également être capable de réunir les cadres supérieurs pressentis pour le poste et de forger une relation encore plus étroite avec M. Tucker, que certains analystes britanniques ont décrit comme "l'unique patron de HSBC".

"Il faut quelqu'un qui puisse bien travailler avec Mark Tucker", a déclaré Stanley Tsai, fondateur de la société de conseil en investissement Antler Capital.

"Un large éventail d'actionnaires souhaiterait probablement une personne ayant une grande expérience de l'Asie. Maintenant qu'il est clair qu'il n'est pas question de se séparer de cette activité, cela pourrait au moins apaiser certaines voix dissidentes", a ajouté M. Tsai. (1 $ = 0,9336 euro) (1 $ = 0,9357 euro)