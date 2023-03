HSBC émet des obligations non garanties de premier rang pour un montant total de 7 milliards USD

HSBC Holdings PLC - Holding bancaire de services financiers basé à Londres - Émission de 2,00 milliards d'USD d'obligations non garanties de premier rang à taux fixe/flottant de 6,161 % échéant en 2029 ; de 2,25 milliards d'USD d'obligations non garanties de premier rang à taux fixe/flottant de 6,254 % échéant en 2034 ; et de 2,75 milliards d'USD d'obligations non garanties de premier rang à taux fixe/flottant de 6,332 % échéant en 2044. Une demande de cotation de ces obligations à la Bourse de New York sera déposée.

Cours actuel de l'action : 589,70 pence, en baisse de 5,1 % vendredi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : + 24 %.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

