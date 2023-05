HSBC et les constructeurs immobiliers en hausse ; BP en baisse sur les perspectives

(Alliance News) - Les actions londoniennes ont ouvert dans le vert mardi après le week-end férié, avec le FTSE 100 stimulé par les constructeurs de maisons et les banquiers HSBC.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 17,45 points, soit 0,2%, à 7 888,02. Le FTSE 250 était en hausse de 128,03 points, soit 0,7%, à 19 553,17, et l'AIM All-Share était en hausse de 12,01 points, soit 0,3%, à 4 295,84.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3% à 788,87, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,9% à 17 194,69, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2% à 13 495,41.

À Paris, le CAC 40 était en baisse de 0,1 %, tandis qu'à Francfort, le DAX 40 était en hausse de 0,1 %.

Le dollar était plus fort dans les premiers échanges en Europe.

La livre sterling était cotée à 1,2504 USD tôt mardi, en baisse par rapport à 1,2575 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'échangeait à 1,0991 USD, en baisse par rapport à 1,1040 USD. Face au yen, le dollar est coté à 137,67 yens, en hausse par rapport à 136,18 yens.

Mardi, les investisseurs surveilleront de près l'indice des prix à la consommation de la zone euro à 1000 BST. Ce rapport clé sur l'inflation intervient deux jours avant que la Banque centrale européenne n'annonce sa décision sur les taux d'intérêt jeudi.

"Selon le consensus des prévisions des analystes sur Bloomberg, l'inflation globale de la zone euro pourrait être remontée à 7,0 % en avril (contre 6,9 % en mars) en raison de la hausse des prix de l'énergie, mais l'inflation de base est considérée comme stable à 5,7 % - le niveau historique le plus élevé. Si les données sur l'inflation ne surprennent pas à la hausse, et si l'enquête sur les prêts bancaires ne tire pas la sonnette d'alarme sur la croissance du crédit, la BCE devrait être heureuse de procéder à une hausse de 25 points de base lors de la réunion de cette semaine", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

Avant la décision de la BCE jeudi, la Réserve fédérale américaine annoncera sa propre décision sur les taux mercredi. Le consensus du marché s'attend à une nouvelle hausse de 25 points de base, ce qui porterait les taux à leur niveau maximal prévu.

En Australie, les actions ont été touchées par l'annonce d'une hausse surprise des taux d'intérêt par la banque centrale.

La Reserve Bank of Australia a relevé son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 3,85 %, prenant à contre-pied de nombreux économistes qui prévoyaient qu'il n'y aurait pas de changement. Les chiffres publiés fin avril montrent que l'inflation des prix à la consommation a ralenti, passant de 7,8 % en décembre à 7 %, mais qu'elle reste obstinément supérieure à l'objectif de la banque, qui se situe entre 2 % et 3 %.

Le gouverneur de la Reserve Bank, Philip Lowe, a déclaré que l'inflation avait "dépassé son pic", mais qu'elle était encore trop élevée.

"Compte tenu de l'importance de ramener l'inflation à son niveau cible dans un délai raisonnable, le conseil a jugé qu'une nouvelle hausse des taux d'intérêt était justifiée aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Le S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,9 %. Ailleurs en Asie, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,1% à Tokyo. En Chine, Shanghai est restée fermée pour la fête du travail. L'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,4%.

Dans les premières nouvelles économiques britanniques, il y a eu des "signes timides de reprise" dans les prix des logements au Royaume-Uni, selon le créancier hypothécaire Nationwide. En avril, les prix de l'immobilier ont augmenté de 0,5 % par rapport au mois précédent, mettant fin à sept mois consécutifs de baisse.

Le rythme de baisse des prix annuels des logements a également ralenti pour atteindre 2,7 % au cours du mois, contre 3,1 % en mars.

Les actions des constructeurs de maisons britanniques ont été parmi les plus performantes à l'ouverture, avec Persimmon en hausse de 5,5 %, Taylor Wimpey en hausse de 2,8 % et Barratt Developments en hausse de 2,7 %.

Ailleurs dans le FTSE 100, HSBC a augmenté de 4,0%, après avoir annoncé le rétablissement d'un dividende trimestriel et un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars, suite à l'augmentation des bénéfices du premier trimestre.

Au premier trimestre 2023, la banque a déclaré que le bénéfice avant impôt avait plus que triplé pour atteindre 12,89 milliards de dollars, contre 4,14 milliards de dollars un an plus tôt. Ce chiffre est bien supérieur au consensus du marché qui était de 8,64 milliards de dollars.

"Ce résultat comprend une reprise de 2,1 milliards de dollars d'une dépréciation liée à la vente prévue de nos activités de banque de détail en France, la réalisation de la transaction étant devenue moins certaine, ainsi qu'un gain provisoire de 1,5 milliard de dollars sur l'acquisition de Silicon Valley Bank UK Ltd", a expliqué HSBC.

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 38 % en glissement annuel, passant de 6,48 milliards de dollars à 8,96 milliards de dollars. Les analystes du marché s'attendaient à 8,85 milliards de dollars, selon le consensus compilé par la société. Le revenu net d'exploitation global a atteint 19,74 milliards d'USD, contre 11,67 milliards d'USD l'année précédente.

"Le soulagement suscité par ces résultats est palpable et a été bien accueilli dans les premiers échanges, tandis que le consensus du marché sur l'achat des actions restera très probablement intact", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

À l'autre extrémité des grandes capitalisations londoniennes se trouve BP, dont les actions ont perdu 3,9 % à la suite de la publication des résultats trimestriels.

BP a déclaré qu'au premier trimestre 2023, le revenu total a augmenté à 56,95 milliards de dollars contre 51,22 milliards de dollars l'année précédente, mais qu'il était inférieur aux 70,36 milliards de dollars du quatrième trimestre.

BP a réalisé un bénéfice avant impôts de 11,85 milliards de dollars, contre une perte de 17,54 milliards de dollars un an plus tôt. Elle a également réalisé un bénéfice au coût de remplacement avant intérêts et impôts de 13,23 milliards d'USD, contre une perte de 20,40 milliards d'USD.

BP a annoncé un dividende de 6,61 cents par action pour le premier trimestre, contre 5,46 cents un an plus tôt, mais inchangé par rapport au quatrième trimestre. Elle a réduit son programme de rachat d'actions à 1,75 milliard d'USD ce trimestre, contre 2,75 milliards d'USD annoncés au trimestre précédent.

"L'activité de négoce de pétrole et de gaz de BP a contribué à la surperformance des bénéfices ce trimestre, mais la société s'est montrée légèrement plus pessimiste quant aux perspectives, déclarant qu'elle s'attendait à une baisse de la production de pétrole et de gaz en raison de la maintenance saisonnière, ainsi qu'à une compression des marges, en particulier dans le raffinage", a déclaré Michael Hewson, de CMC Markets.

Le baril de Brent s'échangeait à 79,32 USD tôt mardi, en baisse par rapport aux 79,87 USD de vendredi dernier. L'or était coté à 1 983,72 USD l'once, en légère baisse par rapport à 1 990,27 USD.

L'éditeur de matériel éducatif Pearson a été le plus mauvais élève du FTSE 100, avec une baisse de 5,3 %. L'action avait gagné 4,3 % vendredi, après avoir annoncé un rachat d'actions et un premier trimestre positif.

Dans le FTSE 250, le croisiériste Carnival a progressé de 4,7 %, alors que son homologue maritime Norwegian Cruise a clôturé en hausse de 8,9 % à New York, suite à des résultats solides pour le premier trimestre.

Sur l'AIM, les actions de Longboat Energy ont bondi de 97 %.

L'explorateur et producteur de pétrole de la mer du Nord a annoncé un nouvel accord avec Japan Petroleum Exploration Co pour un investissement significatif dans sa filiale norvégienne, Longboat Energy Norge, afin de former une entreprise commune.

L'entreprise commune s'appellera Longboat Japex Norge et recevra un investissement en espèces de 50 millions d'USD pour une participation de 49,9 %. Japan Petroleum fournira également à l'entreprise commune une facilité de financement d'acquisition de 100 millions d'USD.

Wall street était ouverte lundi et a terminé en baisse, l'indice Dow Jones Industrial Average perdant 0,1 %, l'indice S&P 500 étant en légère baisse et l'indice Nasdaq Composite perdant 0,1 %.

Le calendrier économique de mardi prévoit la publication de la dernière série d'indices des directeurs d'achat du Royaume-Uni, de l'UE et de l'Allemagne. Il y a aussi l'inflation flash de la zone euro à 1000 BST.

