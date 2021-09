HSBC : financement de projets durables en Asie, avec Temasek

HSBC Holdings annonce un partenariat avec Temasek, société mondiale d'investissement basée à Singapour, afin d'établir une plateforme de financement dédiée aux projets d'infrastructures durables en Asie du Sud-Est, dans le cadre des efforts visant à limiter le changement climatique.



Les deux partenaires comptent investir jusqu'à 150 M$ de fonds propres pour financer des prêts, en collaboration avec des partenaires stratégiques comme la Banque asiatique de développement et Clifford Capital Holding.



A plus long terme, l'ambition est de construire un pipeline de projets à grande échelle, avec plus d'un milliard de dollars de prêts d'ici 5 ans.





