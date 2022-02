HSBC : l'UE autorise le rachat de HBCE par Cerberus

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de l'activité de banque de détail en France de HSBC Continental Europe (HBCE), basée en France, par Cerberus Capital Management basée aux États-Unis.



L'activité acquise fournit des services bancaires de détail et des services financiers au quotidien. Cerberus est une société d'investissement à long terme.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de la part de marché combinée modérée des entreprises résultant de l'opération envisagée, dans les secteurs de la banque de détail, de l'émission de cartes et de la distribution d'assurances en France.







