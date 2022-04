HSBC lance un fonds dédié au métavers pour ses clients les plus aisés

HSBC a lancé un fonds destiné à saisir les opportunités d'investissement dans le métavers pour ses riches clients de Hong Kong et de Singapour, les sociétés de services financiers exploitant les nouvelles technologies de réalité virtuelle de la Silicon Valley. Dans une déclaration mercredi, HSBC a déclaré que son portefeuille Metaverse Discretionary Strategy, géré par sa branche de gestion d'actifs, se concentrera sur l'investissement dans l'écosystème du metavers à travers cinq segments - infrastructure, informatique, virtualisation, expérience et découverte, et interface.

"L'écosystème metavers, même s'il n'en est encore qu'à ses débuts, évolue rapidement", a déclaré Lina Lim, responsable régionale des fonds discrétionnaires et des fonds pour les investissements et les solutions de patrimoine, Asie-Pacifique, chez HSBC. "Nous voyons de nombreuses opportunités passionnantes dans cet espace, car des entreprises d'horizons et de tailles différents affluent dans l'écosystème."

Le métavers comprend un réseau d'environnements virtuels auxquels on accède via différents appareils, où les utilisateurs peuvent travailler, socialiser et jouer. Il a été mis en évidence depuis que Facebook a changé son nom en Meta l'année dernière pour refléter son pari sur le secteur.

HSBC a déclaré que son portefeuille discrétionnaire était conçu pour ses investisseurs professionnels fortunés et très fortunés et ses clients investisseurs accrédités à Hong Kong et Singapour. Le mois dernier, HSBC a déclaré qu'elle achetait une parcelle d'immobilier virtuel le jeu The Sandbox, devenant ainsi la deuxième banque mondiale à investir dans une plateforme de métavers populaire après que JPMorgan ait établi une présence dans Decentraland, un autre univers virtuel.

HSBC investit 3,5 Mds$ dans ses activités de gestion de patrimoine et de services bancaires aux particuliers, conformément à son ambition de devenir le premier gestionnaire de patrimoine d'Asie d'ici 2025. Les gestionnaires de patrimoine mondiaux, dont UBS et Credit Suisse, ont augmenté leurs effectifs en Asie, car des pays comme la Chine et l'Inde ont créé plus de milliardaires et de millionnaires.