(Alliance News) - HSBC Holdings PLC a annoncé mercredi de nouveaux rachats d'actions alors que son bénéfice annuel a grimpé en flèche grâce à la hausse des taux d'intérêt, bien que sa performance au quatrième trimestre ait souffert d'une dépréciation.

Le prêteur centré sur l'Asie a déclaré que le bénéfice avant impôt en 2023 a bondi de 78% à 30,35 milliards de dollars, contre 17,06 milliards de dollars.

Le revenu total a augmenté de 30 % pour atteindre 66,06 milliards de dollars, contre 50,62 milliards de dollars. HSBC a déclaré que cela était dû à une augmentation des revenus nets d'intérêts de ses trois activités mondiales, reflétant l'environnement de taux d'intérêt plus élevés. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 18 %, passant de 30,38 milliards de dollars à 35,80 milliards de dollars, tandis que la marge nette d'intérêts s'est améliorée, passant de 1,42 % à 1,66 %.

En outre, les revenus autres que les intérêts ont augmenté de 10 milliards d'USD, grâce à l'accroissement des activités de négociation et à 6,4 milliards d'USD de revenus de la juste valeur, principalement dans le secteur Global Banking and Markets.

Le bénéfice a également bénéficié de la vente de ses activités de banque de détail en France et de l'acquisition de Silicon Valley Bank UK Ltd.

Au quatrième trimestre, le résultat net d'exploitation a chuté de 11 %, passant de 14,57 milliards de dollars l'année précédente à 13,02 milliards de dollars, tandis que le bénéfice a chuté de 81 %, passant de 5,05 milliards de dollars à 977 millions de dollars, en partie à cause d'une dépréciation de 3 milliards de dollars liée à son investissement dans la société BoCom, basée à Shanghaï.

HSBC a déclaré avoir approuvé un quatrième dividende intérimaire de 0,31 USD par action, ce qui porte le dividende total à 0,61 USD par action, soit près du double du dividende de 0,32 USD versé en 2022. HSBC a également indiqué qu'elle commencerait à racheter des actions pour un montant maximum de 2,0 milliards de dollars, ce qui devrait être terminé avant l'annonce de ses résultats du premier trimestre.

"Nos bénéfices records en 2023 nous ont permis de récompenser nos actionnaires en leur versant notre dividende annuel le plus élevé depuis 2008, en procédant à trois rachats d'actions l'année dernière pour un total de 7 milliards de dollars et en procédant à un nouveau rachat d'actions pour un montant maximum de 2 milliards de dollars. Cela reflète quatre années de travail acharné et la solidité de notre bilan dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés", a déclaré Noel Quinn, directeur général de la banque.

Pour 2023, le ratio de fonds propres de catégorie 1 de la banque s'est amélioré, passant de 14,2 % en 2022 à 14,8 %, grâce à une génération de capital plus importante, partiellement compensée par les dividendes et les rachats d'actions. Le rendement des fonds propres corporels s'est élevé à 14,6 %, contre 10,0 % en 2022. Si l'on exclut les acquisitions stratégiques et la dépréciation de BoCom, la rentabilité des fonds propres s'est améliorée, passant de 11,3 % à 15,6 %.

En ce qui concerne l'avenir, HSBC a déclaré qu'elle continue à viser un rendement des capitaux propres corporels moyens de l'ordre de 10 % pour 2024, hors éléments notables. Elle s'attend à des revenus d'intérêts bancaires nets d'au moins 41 milliards de dollars. Bien que ses perspectives de croissance des prêts soient "prudentes" pour le premier semestre de l'année, elle s'attend à une croissance des prêts à la clientèle à un chiffre à moyen et à long terme.

"Nous disposons d'une solide plate-forme de croissance grâce aux opportunités qui existent sur nos deux marchés domestiques et dans nos activités internationales de gros, de banque de transaction leader sur le marché et de gestion de patrimoine. Nous nous attachons à saisir ces opportunités de croissance, à améliorer la viabilité de nos bénéfices et à viser des rendements de l'ordre de 10 % en 2024", a poursuivi le PDG Quinn.

Les actions de HSBC ont chuté de 3,2 % à 60,65 HKD à Hong Kong mercredi après-midi.

