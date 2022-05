HSBC lance ce jour son programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars, piloté par Merrill Lynch, ce qui devrait entraîner une augmentation du bénéfice moyen par action. Le FT propose par ailleurs un papier pour comprendre ce qu'il se passe entre HSBC et son actionnaire chinois Ping An, et pourquoi ce dernier envisage de démanteler le prêteur.

