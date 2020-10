HSBC : le chiffre d'affaires recule de 11% au 3e trimestre

27/10/2020 | 09:45

A l'issue du 3e trimestre, HSBC présente un chiffre d'affaires de 11,9 milliards de dollars, en baisse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice après impôt se chiffre à 2 milliards de dollars, en recul de 46%.

La banque souligne l'accroissement du risque géopolitique, notamment lié aux tensions entre les États-Unis et la Chine, mais aussi quant au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.



La baisse des taux d'intérêt mondiaux pourrait peser sur les revenus nets d'intérêts au 4e trimestre, avec une certaine stabilisation à l'approche de 2021, estime HSBC qui prévoit par ailleurs de dépasser son objectif d'économies brutes de 4,5 milliards de dollars



' Sur la base de nos résultats pour 2020 et de nos prévisions pour 2021, le conseil examinera s'il convient de verser un dividende prudent pour 2020. Un tel dividende dépendrait des perspectives économiques au début de 2021 et fera l'objet d'une consultation réglementaire ', prévient la banque.





