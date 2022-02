HSBC : le résultat de 4ème trimestre moins bon que prévu

HSBC a dévoilé mardi un bénéfice trimestriel plus que doublé sur le quatrième trimestre, mais moins bon que prévu, une déception qui semble due à une provision pour créances douteuses passée sur la Chine.



Le géant financier a fait état ce matin d'un bénéfice avant impôt de 2,7 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année 2021, contre 1,3 milliard un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes prévoyaient un résultat davantage proche des 2,9 milliards.



La banque britannique, très implantée en Asie, explique avoir dû passer au cours du trimestre une charge de 500 millions de dollars en raison d'une augmentation des réserves pour créances irrécouvrables liées à la dégradation du secteur de l'immobilier commercial en Chine.



Dans son communiqué, HSBC note toutefois que la reprise de l'économie mondiale lui a permis d'améliorer ses performances financières l'an dernier.



Le groupe souligne en particulier que son programme de réduction de coûts lui a permis d'absorber la hausse de ses investissements technologiques et l'augmentation des bonus proposés à ses banquiers.



L'établissement britannique dit ainsi aborder l'exercice 2022 sur la base d'une 'bonne dynamique' et se dit confiant dans la poursuite de l'exécution de sa stratégie.



L'action HSBC cotée à Londres a ouvert en baisse après ces résultats et accusait un repli de l'ordre de 1% après 45 minutes d'échanges.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.