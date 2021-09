HSBC : le titre progresse après un avis positif de Barclays

HSBC s'inscrit en nette hausse vendredi à la Bourse de Londres après une note d'analyse positive de Barclays, qui se déclare plus confiant dans les perspectives du groupe bancaire britannique.



Vers 10h30 (heure de Londres), le titre HSBC gagne 1,5% alors que son indice de référence, le FTSE 100, ne grappille que 0,1%.



Barclays, qui a revu sa recommandation sur la valeur à la hausse à 'surpondérer' contre 'sous-pondérer' jusque-là, estime que la dynamique d'activité du groupe financier devrait s'accélérer, notamment grâce à son métier de gestion de fortune en Asie.



L'analyste - dont les prévisions à horizon 2023 sont désormais supérieures aux attentes du consensus - indique par ailleurs relever son objectif de cours de 480 à 530 pence.



Depuis le début de l'année, l'action HSBC perd plus de 3% contre une hausse de 9% pour l'indice FTSE 100.



