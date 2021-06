HSBC : My Money Group (Cerberus) rachète la banque de détail d'HSBC en France et ressuscite le CCF

L'annonce était connue depuis plusieurs mois. My Money Group (Cerberus) a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec HBSC Continental Europe (HBCE) en vue de l’acquisition de sa banque de détail en France. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Le groupe va investir 200 millions d’euros dans la refonte de l’architecture informatique et l’optimisation des processus internes.



La transaction envisagée permettrait à My Money Group d'acquérir un réseau bancaire de grande qualité, fort de 244 points de vente physiques et de 3 900 collaborateurs au service d'environ 800 000 clients en France.



Le nouvel ensemble, comprenant My Money Group et le réseau de banque de détail de HBCE en France, représenterait un total d'actifs de 31 milliards d'euros (avec une contribution à hauteur de 76% du périmètre acquis) et des encours pondérés des risques de 12,5 milliards d'euros (65% périmètre acquis). Le produit net bancaire s'élèverait à 0,6 milliard d'euros (68% périmètre acquis) et les dépôts, 22,8 milliards d'euros (83% périmètre acquis).



À la réalisation de l'opération, le ratio de fonds propres durs (CET1) combiné devrait être au moins de 15 %.



Le périmètre concerné ne comprend pas les activités d'assurance et de gestion d'actifs. HSBC Assurances Vie, HSBC Global Asset Management et HSBC REIM poursuivraient ainsi leurs activités existantes et concluraient un accord de distribution avec My Money Group afin de commercialiser leurs produits d'assurance et de gestion d'actif.



Dans ce contexte, le projet porté par le groupe est celui de la renaissance d'une banque emblématique, le CCF, qui bénéficie d'une excellente réputation. Le nouveau CCF aurait pour mission de perpétuer un héritage d'excellence, fondé sur un savoir-faire reconnu en matière de conseil patrimonial, une proximité et une relation clients de grande qualité renforcées par une offre innovante. Modernisée et plus agile, la banque bénéficierait d'une nouvelle dynamique insufflée par My Money Group, qui passerait notamment par l'accélération de sa transformation digitale et le renforcement de son modèle omnicanal.



Un accord engageant pourrait être signé au cours du troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre de 2021.



La transaction est soumise à l'approbation des autorités de régulation et de la concurrence, et fera l'objet de procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel. Ces conditions remplies, l'opération pourrait être réalisée au premier semestre de l'année 2023.