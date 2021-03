HSBC : dans la dernière ligne droite pour la vente de sa banque de détail française à Cerberus

LONDRES (Reuters) - Les discussions sur la vente des activités de banque de détail en France de HSBC à Cerberus sont entrées dans leur phase finale, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.

HSBC avait déjà indiqué que sa banque de détail en France faisait l'objet d'une revue stratégique.

L'éventuelle cession s'inscrirait dans la stratégie du directeur général de HSBC, Noel Quinn, qui souhaite réduire les coûts du groupe bancaire.

Les discussions sont subordonnées au prix et aux termes de l'accord et ne déboucheront pas nécessairement sur une vente, a déclaré la source.

Une porte-parole de HSBC s'est refusée à tout commentaire tandis que Cerberus n'était pas joignable dans l'immédiat.

Reuters avait rapporté en septembre dernier que Cerberus et une autre société d'investissement restaient les seuls candidats en lice pour cette activité après la défection de banques françaises.

HBSC travaille avec la banque Lazard en vue de la cession des 270 agences du groupe britannique en France mais la complexité de la restructuration et des négociations avec les autorités de régulation ont refroidi plusieurs acquéreurs potentiels.

La reprise de l'activité en France pourrait se faire à un prix symbolique avec une recapitalisation par HSBC d'au moins 500 millions d'euros, nécessaires pour financer sa restructuration, avait précisé les sources en septembre.

(Lawrence White et Arno Schuetze, avec Pamela Barbaglia et Gwenaelle Barzic; version française Nicolas Delame et Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)