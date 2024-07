HSBC Holdings Plc a nommé son directeur financier Georges Elhedery au poste de PDG, a annoncé la banque mercredi, un choix qui souligne la préférence du prêteur mondial pour la continuité alors qu'il cherche à relancer la croissance.

M. Elhedery, 50 ans, qui devient le troisième directeur général de HSBC en moins de huit ans, remplacera Noel Quinn à partir du 2 septembre. Bien que le prêteur, vieux de 160 ans, ait envisagé des candidats externes, il a traditionnellement nommé son directeur général de l'intérieur.

"Pour la plupart des investisseurs, la continuité est essentielle, surtout après les batailles que le conseil d'administration de HSBC a dû mener ces dernières années pour persuader les actionnaires que sa stratégie est la bonne", a déclaré Matt Britzman, analyste des actions chez Hargreaves Lansdown.

"Cette nomination permet d'apaiser les inquiétudes persistantes. Bien sûr, ce sera un coup dur pour ceux qui sont dans l'autre camp et qui souhaitent que HSBC se retire de ses marchés non asiatiques", a-t-il ajouté.

L'année dernière, HSBC a rejeté une résolution soutenue par le géant chinois de l'assurance Ping An et d'autres actionnaires basés à Hong Kong, qui souhaitaient une scission de ses activités lucratives en Asie.

Ping An, qui détient 8,9 % de HSBC selon les données du LSEG, a refusé de commenter la nomination de M. Elhedery.

Né au Liban, M. Elhedery a commencé sa carrière dans le secteur bancaire en tant que trader avant de rejoindre HSBC en 2005. Il a dirigé la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie de HSBC entre juillet 2016 et février 2019.

Il a ensuite codirigé l'activité Global Banking and Markets, la division qui regroupe les activités de trading et de conseil en banque d'investissement de HSBC, et qui a représenté 24 % des revenus du groupe l'an dernier.

En octobre 2022, il a été nommé à la surprise générale directeur financier, quelques semaines seulement après son retour d'un congé sabbatique - une décision qui l'a préparé à occuper le poste le plus élevé.

"En collaboration avec notre équipe talentueuse, je suis impatient d'apporter une valeur exceptionnelle à nos clients et à nos investisseurs en réalisant de solides performances sur une trajectoire de croissance durable", a-t-il déclaré dans le communiqué de la banque annonçant sa nomination.

M. Quinn, qui a dirigé HSBC pendant cinq ans, restera PDG jusqu'à ce que M. Elhedery prenne ses fonctions. Lors de l'annonce surprise de son départ en avril, il avait déclaré qu'il souhaitait un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée et qu'il envisageait de poursuivre une carrière dans le secteur des portefeuilles.

M. Quinn a supervisé une série de ventes d'actifs, géré une pandémie mondiale et la pression exercée par des investisseurs rebelles pour démanteler la banque, tout en guidant le prêteur vers un bénéfice record.

Cette nomination intervient à un moment où HSBC, le plus grand prêteur européen avec des actifs de 3 000 milliards de dollars et une santé financière relativement solide, mise sur ses liens historiques avec l'Asie pour accroître ses bénéfices.

Depuis la crise financière de 2008, HSBC a réduit son empreinte mondiale d'environ un quart, se retirant des marchés à faible croissance pour injecter des capitaux et des ressources en Asie, qui représente la majeure partie de ses revenus et de ses bénéfices.

LES DÉFIS À VENIR

Stanley Tsai, fondateur de la société de conseil en investissement Antler Capital, basée à Hong Kong, a déclaré qu'il n'était pas surpris par ce choix.

"Certains investisseurs auraient peut-être voulu une personne ayant une expérience plus directe de l'Asie, notamment en ce qui concerne le portefeuille de la Grande Chine, mais ce sont les activités hors Asie qui ont toujours présenté les défis les plus importants", a-t-il déclaré.

Cela dit, HSBC est très sensible à la détérioration des relations entre la Chine et l'Occident et la réalisation des ambitions de croissance en Asie sera difficile à un moment où la croissance économique de la Chine ralentit et où la banque risque d'être mêlée à des tensions géopolitiques.

M. Elhedery devra également gérer l'exposition de HSBC à la crise persistante des créances douteuses en Chine, qui a entraîné en février dernier une dépréciation choquante de 3 milliards de dollars de la participation de la banque dans Bank of Communications (BoCom).

Il a relativement peu d'expérience professionnelle directe en Asie, ayant passé l'essentiel de sa carrière chez HSBC dans des fonctions au Moyen-Orient et en Afrique, mais il a appris le mandarin pendant son congé sabbatique de six mois, selon des sources de la banque et des rapports de presse.

HSBC a déclaré qu'elle annoncerait le successeur de M. Elhedery en tant que directeur financier du groupe en temps voulu.

Avant l'annonce, la banque envisage des incitations financières et la réaffectation de projets clés pour retenir ceux qui n'ont pas été retenus pour le poste le plus élevé, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait des discussions.

HSBC publiera ses résultats intermédiaires le 31 juillet.

Les actions du prêteur à Londres et à Hong Kong sont restées pratiquement inchangées après l'annonce. Les actions de HSBC ont augmenté de 7 % cette année, contre 18 % pour l'indice STOXX Europe banks. (Reportage de Lawrence White à Londres et de Roushni Nair à Bengaluru ; Reportage complémentaire de Xie Yu à Hong Kong ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et d'Edwina Gibbs)