HSBC : présente son plan de neutralité carbone

09/10/2020

Ce matin, HSBC a présenté un plan ambitieux visant à donner la priorité aux financements et aux investissements qui soutiennent la transition vers une économie mondiale dé-carbonée.



La banque s'engage par ailleurs à aligner les émissions de carbone de son portefeuille clients sur l'accord de Paris, c'est-à-dire à parvenir à un taux d'émission nul d'ici 2050 au plus tard.

De la même manière, la banque souhaite atteindre la neutralité carbone pour ses opérations et sa chaîne d'approvisionnement d'ici à 2030.



La banque s'est engagée à travailler avec ses clients pour développer des solutions sur-mesure et réduire leur empreinte carbone. Elle soutiendra en priorité les financements et investissements de ses clients contribuant à la transition écologique et prévoit entre 750 et 1000 milliards de dollars de financement et d'investissement d'ici à 2030 pour faciliter cette transition.



'Nous avons une occasion historique d'accélérer nos efforts pour bâtir un avenir plus sain, plus résilient et plus durable, analyse Noel Quinn, directeur général d'HSBC. Ce plan est une avancée significative dans notre soutien aux clients alors que nous travaillons collectivement à la construction d'une économie prospère à faible émission carbone '.





