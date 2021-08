HSBC : rachat des activités d'assurance d'AXA à Singapour

HSBC cède 1% à Londres, après un accord par lequel l'établissement financier britannique va racheter à AXA ses activités d'assurance à Singapour pour un montant total en numéraire de 575 millions de dollars américains.



'La transaction constitue une étape clé pour HSBC dans son ambition de devenir un gestionnaire de fortune de premier plan en Asie, en étendant ses activités assurances et fortune à Singapour, marché stratégiquement important', explique-t-il.



L'opération s'inscrit aussi dans la stratégie de recentrage de la compagnie d'assurance française. Sa finalisation est soumise aux conditions habituelles, dont l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait avoir lieu au quatrième trimestre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.