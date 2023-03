HSBC rachète la branche britannique de la Silicon Valley Bank en faillite

(Alliance News) - Le FTSE 100 s'est effondré lundi matin, alors que les conséquences de la faillite de la Silicon Valley Bank se poursuivent, avec l'intervention de HSBC Holdings pour racheter la branche britannique de la SVB.

HSBC a racheté le créancier en faillite Silicon Valley Bank UK Ltd pour un montant nominal de 1 GBP, dans le cadre de ce que HSBC qualifie d'"acquisition stratégique" visant à renforcer sa franchise bancaire au Royaume-Uni.

Avant l'annonce, le chancelier Jeremy Hunt a déclaré que le gouvernement britannique "travaillait à un rythme soutenu" sur un plan visant à empêcher les entreprises touchées de faire faillite, ce qui pourrait impliquer une opération de reprise privée d'urgence.

Une enquête menée auprès de 31 fonds de capital-risque, qui détiennent des milliers d'investissements dans des entreprises technologiques et scientifiques britanniques, a révélé que 34 % des entreprises de leur portefeuille, soit 336 entreprises, ont des comptes bancaires. Plus de 200 d'entre elles sont désormais confrontées à un risque de trésorerie à court ou à long terme, selon les données de la BVCA, l'organisme sectoriel représentant les investisseurs en capital-risque.

Environ 2,5 milliards de livres sterling de capitaux provenant de ces entreprises sont bloqués chez le créancier.

La Banque d'Angleterre a annoncé vendredi que la Silicon Valley Bank UK allait devenir insolvable, à la suite des mesures prises par sa société mère aux États-Unis.

Par ailleurs, l'assureur automobile et habitation Direct Line a publié des résultats décevants, avec une perte pour l'ensemble de l'année.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 0,1% à 7 740,90

----------

Hang Seng : en hausse de 2,0 % à 19 700,44

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,1% à 27 832,96

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,5% à 7 108,80

----------

DJIA : clôture en baisse de 345,22 points, soit 1,1%, à 31 909,64

S&P 500 : clôture en baisse de 56,73 points, soit 1,5%, à 3.861,59

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 199,47 points, soit 1,8%, à 11 138,89

----------

EUR : en hausse à 1,0727 USD (1,0637 USD)

GBP : hausse à 1,2108 USD (1,2025 USD)

USD : baisse à 134,39 JPY (134,82 JPY)

Or : hausse à 1 877,72 USD l'once (1 859,42 USD)

(Brent : en hausse à 83,20 USD le baril (83,02 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

08:00 CET Indice du coût du travail en Allemagne

11:00 GMT Irlande : production industrielle et chiffre d'affaires

18:05 GMT Royaume-Uni Swati Dhingra, membre du comité de politique monétaire de la BOE, s'exprime

10:00 EDT Indice des tendances de l'emploi aux Etats-Unis

----------

La capacité du Royaume-Uni à être compétitif au niveau international dans le domaine de la production de véhicules électriques est menacée, a déclaré un organisme de l'industrie automobile. Le gouvernement britannique doit prendre des mesures urgentes pour répondre à la "concurrence féroce" des autres pays, a déclaré la Society of Motor Manufacturers & Traders. La réduction des coûts énergétiques, l'accélération du financement des projets de technologies vertes et l'élargissement des accords de libre-échange figurent parmi les mesures incluses dans un plan directeur de la SMMT qui définit la manière d'encourager la production de véhicules électriques. La stratégie de transformation de l'automobile verte appelle également à des subventions plus généreuses et à une réduction des formalités administratives pour les projets de production de batteries.

----------

Les 363 000 négociants internationaux du Royaume-Uni bénéficieront d'une procédure douanière simplifiée grâce à des réformes qui seront annoncées dans le budget du gouvernement cette semaine. Le chancelier Jeremy Hunt s'apprête à détailler des plans visant à réduire la bureaucratie et à simplifier les formalités administratives liées au transport des marchandises à l'intérieur et à l'extérieur du pays, a déclaré le Trésor. Ces changements donneraient aux commerçants six jours supplémentaires pour soumettre des formulaires après le passage des frontières, ce qui réduirait les charges administratives pour les entreprises. Ils auraient besoin de moins d'autorisations et de garanties financières. M. Hunt a déclaré : "Un système fiscal et douanier plus simple "Un système fiscal et douanier plus simple permet aux entreprises de se concentrer sur ce qu'elles font le mieux, à savoir créer de la richesse et générer de la croissance économique, au lieu de s'encombrer de formalités administratives.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

JPMorgan relève Bunzl à "surpondérer" (neutre) - objectif de prix 3 375 (3 250) pence

----------

JPMorgan ramène British American Tobacco à 'neutre' (surpondérer)

----------

Peel Hunt relève National Express à "acheter" (hold) - objectif de cours 215 (175) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

HSBC Holdings a accepté d'acheter Silicon Valley Bank UK pour un montant nominal de 1 livre sterling, qualifiant l'opération pour le créancier en faillite d'acquisition stratégique pour renforcer la franchise bancaire de HSBC au Royaume-Uni. Au 10 mars, SVB UK avait des prêts d'environ 5,5 milliards de livres sterling et des dépôts d'environ 6,7 milliards de livres sterling. En 2022, SVB UK a enregistré un bénéfice avant impôts de 8 millions de livres sterling. Noel Quinn, directeur général de HSBC, a déclaré : "Cette acquisition constitue une excellente stratégie pour nos activités au Royaume-Uni. Elle renforce notre activité de banque commerciale et améliore notre capacité à servir les entreprises innovantes et à forte croissance, notamment dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie, au Royaume-Uni et à l'international."

----------

Phoenix Group a augmenté son dividende annuel à 50,8 pence, contre 48,9 pence en 2021, malgré une perte plus importante sur les pertes nettes d'investissement. Sa perte avant impôts s'est creusée à 2,84 milliards de livres sterling en 2022, contre 430 millions de livres sterling en 2021. Les primes nettes sont restées stables à 5,37 milliards de GBP, contre 5,38 milliards de GBP. L'aggravation de la perte est due à un revenu d'investissement net négatif de 38,1 milliards de livres sterling, contre un revenu positif de 18,0 milliards de livres sterling. En ce qui concerne l'avenir, Phoenix a noté que 2023 présente "un environnement économique difficile", mais il reste confiant que son modèle et son approche de la gestion des risques lui permettront de rester "très résilient face à toute volatilité économique".

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Direct Line Insurance a enregistré des primes nettes acquises de 2,97 milliards de livres sterling en 2022, stables par rapport aux 2,96 milliards de livres sterling en 2021. Les sinistres nets ont augmenté à 2,32 milliards de livres sterling, contre 1,72 milliard de livres sterling. Direct Line a enregistré une perte avant impôts de 45,1 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 446 millions de livres sterling. Le ratio de solvabilité de la société est tombé à 147 %, contre 176 % l'année précédente. Elle a confirmé qu'elle ne proposerait pas de dividende pour 2022, comme elle l'avait annoncé précédemment. Le directeur général par intérim, Jon Greenwood, a déclaré : "2022 a été une année difficile pour le groupe Direct Line. Les conditions des marchés de l'automobile et de l'habitation ont été difficiles, avec une forte inflation des sinistres et des réformes réglementaires créant des vents contraires substantiels pour l'entreprise, et nous n'avons pas relevé ces défis aussi efficacement que nous l'aurions souhaité. Des conditions météorologiques exceptionnelles et des marchés d'investissement difficiles ont également eu un impact significatif sur nos résultats".

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Gresham House Energy Storage Fund a déclaré dans une mise à jour commerciale que les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ont dépassé 48 millions de livres sterling en 2022, soit une hausse de 20 % par rapport à 2021. Il déclare un dividende de 7 pence pour 2022. Pour l'avenir, Gresham s'attend à une nouvelle croissance de l'Ebitda en 2023. Elle a l'intention de verser un dividende de 7,35 pence par action pour 2023, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2022. Le président John Leggate a déclaré : "En 2022, le gestionnaire a développé les capacités de l'équipe en fonction de la croissance prévue du pipeline, a optimisé les opérations actuelles, a ajouté de la flexibilité au bilan grâce à sa facilité d'emprunt, a amélioré la surveillance de la construction et a construit le pipeline. Le conseil d'administration estime que nous sommes exceptionnellement bien positionnés pour capitaliser sur les opportunités passionnantes de stockage d'énergie par batterie qui s'offrent à nous au Royaume-Uni et sur les marchés internationaux ciblés."

----------

Atalaya Mining a déclaré qu'elle prévoyait de se retirer de la Bourse de Toronto le 20 mars, alors qu'elle prévoyait auparavant de le faire le 7 mars. Les actions de la société continueront d'être négociées sur le marché AIM de Londres.

----------

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.