(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a progressé mardi après le long week-end, alors que les investisseurs réagissent aux données américaines et attendent les résultats du secteur manufacturier en Europe.

La pression inflationniste américaine a légèrement diminué en février, passant de 2,9 % en janvier à 2,8 % en glissement annuel, selon l'indicateur préféré de la Réserve fédérale, l'indice de base des dépenses de consommation personnelle. Les données, publiées vendredi, étaient conformes au consensus cité par FXStreet.

Les données de base excluent l'alimentation et l'énergie. L'indice PCE global annuel, qui n'en fait pas partie, a augmenté de 2,5 % en février, accélérant légèrement par rapport à 2,4 % en janvier. Les résultats de février étaient conformes au consensus.

Lundi, deux séries d'indices des directeurs d'achat américains ont montré que le secteur manufacturier américain était en croissance.

L'indice PMI manufacturier américain de S&P Global est passé de 52,2 en février à 51,9 en mars. L'indice ISM PMI pour le secteur manufacturier était de 50,3 points en mars, contre 47,8 en février et 49,1 en janvier.

Toutefois, les marchés new-yorkais se sont focalisés sur la hausse de 3,3 % de l'indice ISM des prix par rapport à février, ce qui a freiné l'enthousiasme des investisseurs.

"Une fois de plus, les données américaines suggèrent que la Réserve fédérale ne devrait pas être pressée de réduire les taux d'intérêt. La seule chose qui pourrait pousser la Fed à baisser ses taux plus tôt que tard est l'élection de fin d'année, et l'idée populaire selon laquelle la Fed pourrait ne pas être en mesure de baisser ses taux cette année si elle ne le fait pas à partir de l'été. Mais outre la pression des élections, les données économiques ne montrent aucun sentiment d'urgence pour une réduction en juin", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste à la Swissquote Bank.

En ce qui concerne les entreprises, AstraZeneca a obtenu l'acceptation d'une demande de licence biologique et l'approbation d'un médicament de la part de la Food & Drug Administration américaine, tandis que HSBC a annoncé la finalisation de la vente de sa branche canadienne à la Banque royale du Canada.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 0,5% à 7 989,92

----------

Hang Seng : en hausse de 2,0 % à 16 861,75

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,1% à 39 838,91

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,1% à 7 887,90

----------

DJIA : clôture en baisse de 240,52 points, 0,6%, à 39 566,85

S&P 500 : clôture en baisse de 10,58 points, 0,2%, à 5 243,77

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 17,37 points, 0,1%, à 16 396,83

----------

EUR : en baisse à 1,0726 USD (1,0803 USD)

GBP : baisse à 1,2545 USD (1,2640 USD)

USD : en hausse à 151,72 JPY (151,29 JPY)

Or : hausse à 2 254,20 USD l'once (2 221,01 USD)

(Brent : en hausse à 87,93 USD le baril (86,56 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de mardi sont encore à venir :

08:55 BST PMI manufacturier allemand

09:00 BST Indice des prix à la consommation en Allemagne

09:00 BST PMI manufacturier de la zone euro

09:30 BST Approbation des prêts hypothécaires au Royaume-Uni

09:30 BST PMI manufacturier britannique

13:55 BST Indice américain Redbook

15:00 BST Enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre aux États-Unis

15:00 BST Ventes totales de véhicules neufs aux États-Unis

----------

Selon un nouveau sondage, les Tories du Premier ministre britannique Rishi Sunak pourraient être réduits à moins de 100 députés lors des élections générales qui se tiendront plus tard dans l'année. Le sondage, qui a été réalisé auprès de 15 000 personnes, a permis d'établir une répartition siège par siège, selon laquelle les conservateurs seraient éliminés en Écosse et au Pays de Galles et ne détiendraient que 98 sièges en Angleterre. Selon ce sondage, les travaillistes obtiendraient 45 % des sièges, avec 19 points d'avance sur les conservateurs, qui n'en obtiendraient que 26 %. Les prévisions par circonscription suggèrent que le parti de Keir Starmer pourrait être en passe de remporter une victoire écrasante, avec 468 sièges. Le sondage suggère que le Scottish National Party obtiendrait 41 sièges, les Liberal Democrats 22 et Plaid Cymru deux.

----------

L'inflation des prix des magasins au Royaume-Uni a atteint son niveau le plus bas depuis plus de trois ans en mars, selon les chiffres. Selon le dernier indice des prix des magasins British Retail Consortium-NielsenIQ, l'inflation annuelle des prix des magasins a baissé à 1,3 % en mars, contre 2,5 % en février. Ce chiffre est également inférieur au taux d'inflation moyen sur trois mois, qui est de 2,2 %. "La croissance annuelle des prix des magasins est la plus faible depuis décembre 2021", a déclaré le BRC. L'inflation non alimentaire est tombée à 0,2 % en mars, contre 1,3 % en février, en dessous du taux moyen sur trois mois de 0,9 %. L'inflation des produits alimentaires a ralenti à 3,7 % en mars, contre 5,0 % en février.

----------

Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont augmenté de 1,6 % en mars par rapport à l'année précédente, selon la dernière enquête Nationwide, ce qui est inférieur aux attentes de FXStreet d'une augmentation de 2,4 %. En février, ils avaient augmenté de 1,2 %. Sur une base mensuelle, les prix ont baissé de 0,2 % en mars par rapport à février, contre une hausse de 0,7 % en février par rapport à janvier. Le marché s'attendait à une hausse de 0,3 %.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

RBC réduit l'objectif de prix de Reckitt à 5.000 (7.000) pence - 'outperform' (surperformer)

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

----------

HSBC a déclaré avoir vendu HSBC Bank Canada et ses filiales à Royal Bank of Canada, dans le cadre d'une transaction qui s'est achevée avant le week-end de Pâques. Le prêteur comptabilisera un "gain estimé sur la vente" de 4,9 milliards d'USD au cours de son premier trimestre, y compris le recyclage d'un montant estimé à 600 millions d'USD de pertes de réserves de conversion de devises étrangères. HSBC a l'intention de déclarer un dividende spécial de 0,21 USD par action dans ses résultats du premier trimestre, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration et de la finalisation des résultats. Ce dividende s'ajouterait à tout dividende intérimaire proposé et serait payable au même moment en juin s'il est approuvé. Noel Quinn, directeur général de HSBC, a commenté cette décision : "Je suis reconnaissant à l'équipe canadienne pour le travail acharné qu'elle a accompli au cours des 18 derniers mois pour mener à bien cette transaction. Il s'agit d'une entreprise formidable, avec un personnel et des clients exceptionnels, et je ne doute pas qu'elle prospérera dans le cadre de RBC. La conclusion de cette opération est une autre étape importante dans la transformation de HSBC, et elle fournira des capitaux qui nous permettront de développer nos activités principales et de récompenser nos actionnaires pour leur loyauté, notamment par le biais d'un dividende spécial prévu de 0,21 USD par action."

----------

La demande de licence biologique d'AstraZeneca et de Daiichi Sankyo pour le datopotamab deruxtecan a été acceptée par la Food & Drug Administration américaine pour le traitement de formes spécifiques de cancer du sein, a déclaré AstraZeneca. L'entreprise pharmaceutique a déclaré que la décision était basée sur les résultats de l'essai de phase 3 Tropion-Breast01, dans lequel Dato-DXd "a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative" de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie et à au moins une thérapie systémique. La date de la prescription drug user fee act, la date d'action de la FDA pour sa décision réglementaire, est au cours du premier trimestre 2025. Entre-temps, le Voydeya d'AstraZeneca a été approuvé aux États-Unis pour traiter l'hémolyse extravasculaire chez les adultes souffrant d'une maladie sanguine rare, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. L'approbation de la FDA fait suite aux résultats positifs de l'essai de phase 3 Alpha.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

RHI Magnesita, fabricant de produits réfractaires pour le traitement des métaux, a annoncé son intention d'acquérir le groupe américain Resco pour une valeur d'entreprise pouvant atteindre 430 millions de dollars. Resco est un producteur de monolithes d'alumine et d'une large gamme de réfractaires basiques et non basiques. L'opération est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de l'autorité de contrôle des fusions, et devrait être finalisée au cours du second semestre 2024. RHI Magnesita a accepté de verser un dépôt de 18 millions USD, qui peut être compensé par le montant plus élevé de la transaction, mais qui n'est pas remboursable si l'opération n'est pas finalisée. Elle a également accepté d'effectuer des paiements liés à des événements déclencheurs ou à des conditions d'achèvement. RHI a ajouté : "Actuellement, environ 50 % des ventes américaines de RHI Magnesita ne sont pas produites dans le pays. L'acquisition augmentera la production locale de RHI Magnesita aux États-Unis et au Canada en transférant d'importants volumes de production des usines non américaines vers les installations de production de Resco aux États-Unis. Sur la base des commentaires des clients, nous prenons des mesures pour améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, réduire les délais de production et stabiliser le fonds de roulement. Cette acquisition poursuit la trajectoire de croissance stratégique du groupe dans le domaine des réfractaires à base d'alumine en fournissant aux clients américains une offre de produits améliorée".

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Hutchmed a annoncé conjointement avec Innovent Biologics que leur demande de nouveau médicament pour le traitement combiné du fruquintinib et du sintilimab pour des formes spécifiques de cancer de l'endomètre avancé a reçu un examen prioritaire de la part de l'administration nationale chinoise des produits médicaux. Hutchmed, qui développe des traitements contre le cancer et les maladies immunologiques, a déclaré que cette décision était étayée par les données positives de l'étude de phase 2 Frusica-1. Michael Shi, directeur de la recherche et du développement et médecin en chef de Hutchmed, a déclaré : "Il s'agit de la première demande d'autorisation de mise sur le marché pour Frusica-1 : "Il s'agit du premier dépôt réglementaire pour la combinaison du fruquintinib et de l'inhibiteur du point de contrôle immunitaire sintilimab. Il s'agit également d'une étape importante vers la redéfinition du paysage thérapeutique de cette maladie difficile en Chine. Le cancer de l'endomètre reste l'une des affections gynécologiques les plus courantes. Nous sommes impatients de faire bénéficier les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre de cette avancée thérapeutique très attendue, afin d'améliorer les résultats de leur traitement."

----------

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.