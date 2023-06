HSBC relance la Silicon Valley Bank UK sous le nom de HSBC Innovation Banking

(Alliance News) - HSBC Holdings PLC a lancé lundi HSBC Innovation Banking, son nouveau nom pour la Silicon Valley Bank UK, que HSBC a rachetée après l'effondrement de sa société mère américaine au début de l'année.

Silicon Valley Bank UK s'appellera désormais HSBC Innovation Banking Ltd.

Cette nouvelle proposition combine à la fois "l'expertise en matière d'innovation et les services financiers sur mesure" de SVB UK, avec les équipes d'innovation de HSBC nouvellement constituées aux États-Unis, en Israël et à Hong Kong, a déclaré la banque basée à Londres.

En outre, HSBC Innovation Banking soutiendra un large éventail d'entreprises, depuis les entreprises de croissance en phase de démarrage jusqu'aux entreprises publiques et privées en phase finale de développement.

L'équipe britannique compte plus de 650 employés et couvre également le Danemark et la Suède, tandis que l'équipe américaine compte plus de 40 employés. HSBC a indiqué qu'elle recrutait à Tel Aviv et à Hong Kong.

"Le Royaume-Uni abrite des secteurs technologiques et des sciences de la vie de premier plan au niveau mondial. HSBC Innovation Banking aidera les entreprises innovantes à libérer leur potentiel, à créer plus d'emplois et à accéder à de nouveaux débouchés mondiaux, soutenant ainsi ma priorité qui est de faire croître l'économie britannique et de consolider notre position de superpuissance scientifique et technologique", a déclaré le Premier ministre britannique, Rishi Sunak.

Début mars, le créancier asiatique a déclaré que sa filiale britannique cantonnée, HSBC UK Bank PLC, avait racheté SVB UK pour le prix nominal de 1 GBP. La société mère californienne de la banque s'était effondrée, les autorités de régulation américaines saisissant ses actifs, avant que la Banque d'Angleterre n'ordonne à SVB UK de se déclarer insolvable.

En temps utile, SVB UK avait des prêts d'environ 5,5 milliards de livres sterling et des dépôts d'environ 6,7 milliards de livres sterling. Ses fonds propres corporels s'élevaient à environ 1,4 milliard de livres sterling.

Les actions de HSBC Holdings étaient en hausse de 0,1% à 608,00 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

