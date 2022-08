HSBC se prépare à rencontrer les investisseurs de Hong Kong après avoir repoussé l'appel à la rupture.

Le groupe londonien est sous la pression de son principal actionnaire, Ping An Insurance Group Co of China Ltd, qui lui demande d'explorer des options telles que la scission de son activité principale en Asie afin d'augmenter le rendement pour les actionnaires.

La réunion informelle, qui s'est tenue pour discuter des bénéfices et de la stratégie, intervient un jour après que HSBC ait rejeté l'appel à la scission, annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions et promis des dividendes plus importants, faisant grimper ses actions cotées à Hong Kong à leur plus haut niveau depuis un mois.

Ping An, qui construit une participation dans HSBC depuis 2017, lorsque le cours de l'action de la banque était environ un tiers plus élevé, a déclaré publiquement qu'il soutenait toutes les propositions de réforme qui pourraient contribuer à augmenter la valeur à long terme de HSBC Holdings PLC.

L'assureur détenait 8,23 % de HSBC au début du mois de février.

Les investisseurs locaux réclament également un changement de stratégie.

"Les actionnaires individuels accueilleraient favorablement toute proposition qui change le statu quo, ou qui renforce la confiance des investisseurs dans la direction", a déclaré l'actionnaire Ken Lui, fondateur d'un groupe d'actionnaires de HSBC.

"Mais pourquoi est-ce que je me fais entendre et que je soutiens la proposition de scission ? Parce que je n'ai pas confiance dans la direction", a-t-il déclaré.

Pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, le groupe d'actionnaires a exhorté HSBC à rétablir le paiement de son dividende après l'avoir annulé suite à une demande aux créanciers par la Banque d'Angleterre.

Les commentaires de HSBC lundi représentaient sa défense la plus directe depuis que la nouvelle des propositions de Ping An a éclaté en avril.

L'entité d'État chinoise Shenzhen Investment Holdings Co est le deuxième actionnaire le plus important de l'assureur et une autre entité d'État, Central Huijin Investment, figure parmi ses cinq principaux actionnaires, selon les documents déposés par la société.

Un homme politique de Hong Kong a également exhorté HSBC à nommer les représentants de Ping An à son conseil d'administration.

En 2016, HSBC a décidé de conserver son siège social à Londres, rejetant l'option de le ramener à Hong Kong, son principal centre générateur de bénéfices, après un examen de 10 mois.