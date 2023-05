HSBC soumet son empreinte mondiale à un nouvel examen et envisage une douzaine de retraits

HSBC étudie la possibilité de se retirer d'une douzaine de pays, soit un marché sur cinq, afin de se concentrer sur l'expansion en Asie, a déclaré Georges Elhedery, directeur financier, à Reuters lors de sa première interview depuis sa prise de fonction.

Ces révisions font suite aux pressions exercées par l'actionnaire chinois Ping An Insurance, qui souhaite que HSBC donne la priorité à la croissance en Asie, où la banque britannique génère 78 % de son bénéfice total.

"Certains d'entre eux progresseront plus lentement que d'autres, et aucun d'entre eux n'est suffisamment important en soi pour changer le profil de l'activité globale, mais au fur et à mesure que nous progressons et exécutons ces évaluations, nous nous attendons à ce qu'elles contribuent à cette réorientation vers l'Asie", a déclaré M. Elhedery, refusant de divulguer quels marchés étaient examinés ou le temps utile.

L'orientation actuelle de HSBC vers l'Asie a déjà déclenché des ventes planifiées de tout ou partie de ses activités en France, en Grèce, en Russie et au Canada, annoncées au cours des deux dernières années.

Bien que les marchés examinés soient relativement petits, l'opération est significative car elle montre la pression à laquelle HSBC est soumise pour réduire ses activités bancaires locales, autrefois présentes dans le monde entier, afin d'augmenter les rendements et d'apaiser ses investisseurs.

HSBC n'indique pas toutes ses performances par pays, ce qui rend difficile l'identification des marchés les moins performants.

Mais ses activités en Europe et en Amérique latine pourraient être examinées à la loupe, la première ayant enregistré une perte nette en 2022.

L'Amérique latine a contribué pour un peu moins de 5 % au bénéfice du groupe.

Un pays qui n'est pas actuellement sous examen est le Mexique, a déclaré M. Elhedery, malgré le débat entre les analystes et les investisseurs sur la présence future de la banque dans le pays.

Le Mexique fonctionne très bien pour nous", a déclaré le banquier chevronné, soulignant que l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada et la stratégie "China Plus One" ont soutenu sa croissance.

"Environ 70 % de l'acquisition de clients dans le secteur de la vente au détail se fait par l'intermédiaire des employés des multinationales avec lesquelles HSBC fait affaire au Mexique.

Les actions de HSBC ont augmenté de 16,5 % cette année, car la hausse des taux d'intérêt a augmenté ses revenus et elle a commencé à rétablir les rachats d'actions et les paiements de dividendes qui avaient été réduits pendant la pandémie de grippe aviaire de 19 ans.

DES DÉFIS PLUS VASTES

Ping An a été le seul grand investisseur de HSBC à soutenir les propositions visant à l'obliger à publier des évaluations régulières sur les mérites de la division de sa franchise entre l'Asie et l'Occident.

Un porte-parole de Ping An a déclaré qu'il n'avait pas d'autre commentaire à faire.

Le fait que Ping An n'ait pas obtenu davantage de soutien a permis au président de HSBC, Mark Tucker, au directeur général, Noel Quinn, et à M. Elhedery, nouvellement promu, de disposer d'une certaine marge de manœuvre pour rechercher une plus grande croissance des bénéfices selon leurs propres conditions.

"Ce que la majorité de nos actionnaires attendent de nous est très clair, et c'est pourquoi nous nous concentrons maintenant sur les résultats de l'entreprise et sur ceux de nos clients", a déclaré M. Elhedery.

Selon les analystes et les investisseurs, les défis à plus long terme comprennent l'exécution de ventes d'actifs critiques, la gestion d'une guerre des prix alors que les hausses de taux d'intérêt atteignent leur paroxysme, et la gestion des tensions politiques croissantes entre l'Est et l'Ouest.

Le 14 avril, la banque a déclaré qu'un accord de 1 euro nominal (1,10 $) pour se défaire de ses activités de détail en France pourrait échouer après que les hausses de taux d'intérêt ont augmenté le montant du capital dont l'acheteur, My Money, soutenu par Cerberus, aura besoin pour décrocher l'approbation des autorités de réglementation.

M. Elhedery a déclaré que les négociations étaient en cours, mais que HSBC ne vendrait pas l'activité à n'importe quel prix si l'accord actuel échouait.

La vente de l'unité canadienne de HSBC, d'une valeur de 10 milliards de dollars, a également été reportée à l'année prochaine, car HSBC s'efforce d'assurer une transition en douceur des systèmes vers l'acheteur, la Banque Royale du Canada.

L'échec de l'une ou l'autre de ces opérations pourrait avoir des conséquences plus importantes pour HSBC.

"À court terme, le risque que les cessions française et canadienne n'aboutissent pas [...] pourrait mettre des bâtons dans les roues de son pivot asiatique et déclencher une nouvelle vague d'activisme", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Au-delà de la conclusion d'accords, M. Elhedery a déclaré que le défi à moyen terme consistait à maintenir l'élan de la croissance des revenus.

HSBC augmentera son bilan d'un pourcentage moyen à un chiffre, si ce n'est pas en 2023, mais au cours des prochaines années, a-t-il déclaré.

"Nous avons des opportunités de croissance, que ce soit à travers l'acquisition de la Silicon Valley Bank UK, ou l'Inde, le Moyen-Orient... et nous nous attendons à ce que les revenus de commissions à travers les activités de patrimoine en particulier deviennent une composante de plus en plus importante de la façon dont nous générons des revenus ", a-t-il déclaré.

HSBC s'efforce d'accroître ses revenus grâce à ces services de gestion de patrimoine, en particulier en Chine et à Hong Kong, où les économies commencent à se normaliser après la levée des restrictions imposées par le COVID-19.

La banque est en passe d'embaucher environ 2 000 gestionnaires de patrimoine privés dans le secteur de l'assurance en Chine au cours des deux prochaines années, en plus des 1 000 embauchés l'année dernière, a déclaré M. Elhedery. (1 $ = 0,9084 euro) (Rédaction : Sinead Cruise, Elaine Hardcastle et Alexander Smith)