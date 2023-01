HSBC : soutenu par un relèvement de broker

HSBC grimpe de plus de 3% à Londres, soutenu par un relèvement de recommandation de 'conserver' à 'achat' chez HSBC, avec un objectif de cours porté de 574 à 770 pence, sur le titre de l'établissement bancaire britannique.



'Nous pensons que la réouverture de la Chine et de Hong Kong, ainsi que les perspectives de rendement du capital de HSBC sont des attributs sous-estimés qui créent une asymétrie rendement/risque positive', explique notamment le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.