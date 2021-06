HSBC va céder sa banque de détail en France à My Money Group

(Actualisation: précisions sur les conditions financières de l'opération, impact sur les comptes de HSBC)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque britannique HSBC a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'accord avec My Money Group en vue de la cession de ses activités déficitaires de banque de détail en France d'ici au premier semestre 2023.

My Money Group reprendra 244 points de vente physique du réseau HSBC France, avec 3.900 collaborateurs et environ 800.000 clients. Le groupe détenu par le fonds Cerberus Capital mettra également la main sur 24 milliards d'euros d'actifs, avec un ratio de prêts non performants (NPL) d'environ 1,2%, sur environ 21 milliards d'euros de prêts à la clientèle et environ 19 milliards d'euros de dépôts.

Le périmètre concerné ne comprend pas les activités d'assurance et de gestion d'actifs. HSBC Assurances Vie, HSBC Global Asset Management et HSBC REIM poursuivront ainsi leurs activités existantes.

Ces entités pourraient "conclure un accord de distribution avec My Money Group afin de commercialiser leurs produits d'assurance et de gestion d'actifs (représentant un total d'environ 25 milliards d'actifs sous gestion", a expliqué My Money Group dans un communiqué.

Suite à la signature du protocole d'accord, un accord engageant pourrait être signé au cours du troisième ou quatrième trimestre 2021 pour une finalisation de l'opération prévue au premier semestre 2023.

Prix de cession de 1 euro

Le prix de cession s'établirait à un euro, pour une valeur d'actif net cible de 1,6 milliard euros, qui pourrait être ajustée selon certaines circonstances, a précisé HSBC dans un communiqué.

L'opération se traduirait par une perte avant impôt de 2,3 milliards de dollars (environ 1,9 milliard d'euros) pour HSBC Continental Europe, la filiale regroupant les activités du groupe dans dix pays européens, et entraînerait une diminution du ratio de fonds propres du groupe d'environ 15 points de base. Une partie significative de cette perte et de la dépréciation consécutive serait comptabilisée en 2022, a ajouté la banque.

En 2020, les activités de banque de détail de HSBC en France ont accusé une perte avant impôt de 236 millions d'euros.

Le retour de la marque CCF

My Money Group a l'intention de faire renaître la marque CCF (ex-Crédit Commercial de France), qui avait été abandonnée par HSBC mais qui reste très connue dans l'Hexagone. "Le nouveau CCF serait une banque française indépendante et de taille humaine, dotée d'un large portefeuille de produits haut de gamme", a précisé le groupe.

Le groupe bancaire s'est également engagé à investir environ 200 millions d'euros dans la refonte de l'architecture informatique et l'optimisation des processus internes.

"La transaction est soumise à l'approbation des autorités de régulation et de la concurrence, et fera l'objet de procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel", a indiqué My Money Group.

Le groupe bancaire My Money Bank est né en avril 2017 du rachat de GE Money Bank par les fonds de la société d'investissement Cerberus Capital Management.

Cette cession intervient alors que plusieurs autres acteurs de la banque de détail en France réfléchissent à leurs positions sur ce marché. Jeudi, ING a annoncé envisager une vente de son activité en France.

