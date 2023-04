L'essaimage de HSBC Asia et les propositions de dividendes au centre de l'assemblée des actionnaires de Hong Kong

Des centaines d'investisseurs individuels du créancier centré sur l'Asie doivent participer à la réunion dite informelle des actionnaires dans un centre d'exposition du quartier de Kowloon Bay, en compagnie du président Mark Tucker et du directeur général Noel Quinn.

La réunion, qui se tiendra avant l'assemblée générale annuelle principale de HSBC dans la ville britannique de Birmingham le 5 mai, discutera des résultats de la banque pour 2022 et "d'autres sujets d'intérêt", a indiqué la banque dans un avis aux actionnaires le mois dernier.

L'assemblée de Hong Kong a lieu cette année dans un contexte où Ken Lui, actionnaire individuel de HSBC et chef de file d'un groupe d'investisseurs basé à Hong Kong, appelle à la scission de la banque.

M. Lui, qui dirige une société d'éducation à Hong Kong et a déclaré être un investisseur de longue date de HSBC, est l'un des 100 investisseurs au moins qui demandent un tel vote lors de l'assemblée générale principale de mai, comme le montre une lettre envoyée à HSBC le 20 février.

La deuxième résolution qu'il a proposée demande à HSBC de rétablir les niveaux de dividendes antérieurs à COVID-19 équivalant à au moins 51 centimes d'euro par action chaque année, contre 32 centimes d'euro versés en 2022.

M. Lui, chef de file de l'alliance d'investisseurs activistes "Spin-Off HSBC Asia Concern Group", assistera à l'assemblée générale des actionnaires à Hong Kong et s'adressera également aux médias, a déclaré son porte-parole.

"Le conseil d'administration recommande à tous les actionnaires de voter contre ces deux résolutions, car elles ne sont pas dans l'intérêt de la société ou de ses actionnaires", a déclaré un porte-parole de HSBC, qui est cotée à la fois à Londres et à Hong Kong, avant l'assemblée.

"Nous restons convaincus que notre stratégie actuelle est le moyen le plus rapide, le plus sûr et le plus rentable de générer des rendements.

Les propositions de l'investisseur hongkongais font écho aux demandes du principal actionnaire de la banque, Ping An Insurance Group Co of China Ltd, de scinder sa division asiatique, qui représente la majeure partie de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.