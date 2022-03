LLoyd's supprime 60 agences, montée en force de la banque en ligne

Londres (awp/afp) - La banque britannique Lloyd's a annoncé mercredi la suppression de 60 agences au Royaume-Uni, ses clients ayant de plus en plus recours à ses services en ligne, dont l'utilisation atteint "des records".

124 emplois seront supprimés mais les employés doivent se voir proposer d'autres emplois dans le groupe, qui compte actuellement 739 agences au Royaume-Uni, d'après un communiqué.

Cette décision fait suite à des mesures similaires dévoilées la semaine dernière par HSBC qui avait dit fermer 69 agences avec 400 emplois supprimés.

"Comme c'est le cas pour beaucoup de commerces, de moins en moins de clients se rendent dans nos agences" et "nous devons nous adapter à la croissance importante de clients qui choisissent de faire l'essentiel de leurs opérations bancaires en ligne", justifie le groupe.

Alors que la raréfaction dans les zones rurales ou périurbaines de services tels que la banque ou la poste a été décriée par les organisations de lutte contre la précarité, Lloyd's souligne que les clients des agences concernées par une fermeture auront accès à des services bancaires et à des distributeurs de billets "dans un périmètre d'un kilomètre et demi au plus".

Le groupe ajoute dans un communiqué prévoir l'ouverture de "hubs bancaires" dans plusieurs villes, où un guichet sera ouvert à l'intérieur de la poste pour les opérations bancaires basiques.

Dans ces "bank hub", un "banquier communautaire provenant des plus grandes banques britanniques" sera aussi disponible une fois par semaine pour les services "plus spécialisés".

Le syndicat Unite a réagi en affirmant que plus de fermetures d'agences bancaires "déchirait le coeur des communautés locales".

Ces agences servent "les PME, les personnes vulnérables, âgées ou invalides" et "laisser un distributeur de monnaie à la place d'une agence bancaire est totalement insuffisant", poursuit Unite.

"Le secteur bancaire doit répondre à des questions importantes sur sa responsabilité sociale et le gouvernement ne peut pas rester inactif et permettre la fermeture continuelle de services bancaires locaux", conclut le syndicat.

afp/rp