La CMA britannique prend des mesures contre HSBC concernant la publication d'informations

(Alliance News) - L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré jeudi qu'elle prenait des mesures contre HSBC Holdings PLC concernant des violations de l'ordonnance sur les services bancaires de détail, que HSBC a elle-même signalées.

"HSBC a enfreint l'article 12 de la partie 2 de l'ordonnance en publiant des informations inexactes, ou en ne publiant pas les informations requises, par le biais de ses interfaces de programmation d'applications de données ouvertes, à plus de 50 occasions. En résumé, un certain nombre de comptes courants personnels, de comptes courants professionnels et de produits de prêt aux petites et moyennes entreprises ont été affectés", a expliqué la CMA.

La CMA a ajouté que HSBC avait déjà enfreint l'article 2 de la partie 2 de l'ordonnance auparavant, ajoutant que "ce contexte rend les infractions décrites dans cette lettre particulièrement décevantes".

La CMA a déclaré que pour éviter que cela ne se reproduise, HSBC doit "définir plus clairement la responsabilité de l'achèvement et de la surveillance des informations à publier par le biais de l'open banking, en atténuant le risque que des actions incombent à des personnes qui déménagent ensuite ou sont absentes", et "fournir des formations et des notes d'orientation sur les exigences de la partie 2 de l'ordonnance, notamment par le biais de rappels écrits et de guides d'utilisation améliorés". En outre, la banque doit améliorer les processus de contrôle pour vérifier les informations avant qu'elles ne soient publiées par le biais de l'open banking.

Le CME a déclaré qu'il ne considère pas qu'il soit approprié de prendre d'autres mesures d'application formelles, précisant qu'il surveillera de près la conformité future de HSBC.

Les actions HSBC ont chuté de 1,7% à 580,40 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

