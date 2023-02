Le PDG de HSBC vend des actions d'une valeur de 1,2 million GBP

(Alliance News) - Voici un tour d'horizon des transactions d'actions effectuées par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées lundi et non rapportées séparément par Alliance News :

HSBC Holdings PLC- Société de portefeuille de banques et de services financiers basée à Londres - Le directeur général Colin Bell vend 196 413 actions à 6,31 GBP par action le 23 février pour un total de 1,2 million GBP.

Lloyds Banking Group PLC - Institution financière basée à Édimbourg - Le directeur de l'exploitation David Oldfield vend 1,3 million d'actions à 51,6620 pence par action le 23 février et 1,6 million d'actions à 51,863 pence, et 9 320 actions à 52,11 pence chacune. Les transactions totales s'élèvent à environ 67 1606 GBP, 829 808 GBP et 4 856 GBP.

Claire Shelley, une associée du Chief Risk Officer Stephen Shelley, vend 1,4 million d'actions à 51,81 pence le 24 février. Le Chief Risk Officer Stephen Shelley vend 166 532 actions à 52,04 pence chacune et 2,6 millions d'actions à 51,77 pence par action. Les transactions totales s'élèvent à environ 725 340 GBP, 86 663 GBP et 1,3 million GBP.

Alphawave IP Group PLC - fournisseur de technologie de connectivité basé à Londres - Sutardja Family LLC, qui est associé au directeur Sehat Sutardja, achète 800 000 actions à 0,8998 GBP par action le 24 février pour un total de 719 840 GBP. Suite à cet achat, Sutardja Family détient 96,3 millions d'actions, soit une participation de 14% dans la société.

